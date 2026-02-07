El Granollers regresa a la competición con las novedades de Castillo y Pinheiro

Granollers (Barcelona), 7 feb (EFE).-El Fraikin BM Granollers vuelve este domingo a la competición liguera (12:30 CET) tras el parón del Europeo con dos nombres propios: el retorno del lateral Ferran Castillo, ya recuperado de la grave lesión que le ha mantenido diez meses de baja, y el estreno del nuevo fichaje Renan Pinheiro.

Ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, el equipo dirigido por Antonio Rama, quinto en la clasificación, afronta el primer compromiso de la segunda vuelta de la Liga Nexus Energia Asobal con sensaciones positivas tras un mes de trabajo y tres partidos amistosos que han servido para recuperar ritmo y efectivos.

Además de Castillo, el técnico contará con todos los internacionales disponibles y con la mayoría de jugadores que cerraron la primera vuelta con problemas físicos, un factor clave para encarar un tramo decisivo del campeonato.

Sin embargo, el contexto competitivo y el regreso tras el parón invitan a la prudencia frente a un rival que cerró la primera vuelta con seis derrotas consecutivas y que estrenará nuevo técnico: Antonio Malla.

Malla sustituye al histórico Paco Bustos, con el objetivo de coger distancia respecto a la zona de descenso. Además, el Granollers debe contar con la dificultad extra que supone visitar el Municipal Alcalde Miguel Salas, una de las salidas más duras de la competición.

Así lo ha expresado Antonio Rama en la previa del encuentro: "El partido será complicado, es una pista que aprieta mucho, difícil, donde cuesta conseguir buenos parciales", subraya.

"Tienen una buena portería y una defensa sólida. Para nosotros es muy importante empezar ganando", añadió. Una portería pontana que va a contar con un fichaje de última hora, el del veterano portero brasileño César Bombom Almeida, que también defendió la portería vallesana hace unos años. EFE

