El Gobierno estará pendiente este sábado de la evolución de la situación hidrológica

Madrid, 7 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro ministros están este sábado pendientes y haciendo un seguimiento de la evolución de las borrascas Leonardo y Marta, que afectan sobre todo al suroeste y oeste peninsular, y realizarán visitas a los centros de coordinación de emergencias.

Según el portal de la Moncloa, Sánchez presidirá la reunión de la Unidad de Verificación de Riesgos, para seguir la evolución de las borrascas Leonardo y Marta y sus consecuencias, en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid.

A continuación, visitará el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem), en el que estará acompañado por la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita la Presa de Torre del Águila en El Palmar de Troya (Sevilla) ante el paso de las borrascas por Andalucía.

Posteriormente, acudirá al Puesto de Mando Avanzado del 112 y a algunas de las zonas afectadas por el temporal.

La ministra Aagesen, además, irá a la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo para continuar el seguimiento de la situación meteorológica e hidrológica, en Madrid.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado de la entrada este sábado de una nueva borrasca, Marta, tras el paso de la Leonardo, que ha dejado abundantes precipitaciones. EFE

