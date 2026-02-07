El empeoramiento del tiempo produce más cancelaciones de barcos en el Estrecho

Ceuta, 7 feb (EFE).- El empeoramiento del tiempo, como consecuencia de los efectos de la borrasca Marta, están provocando más cancelaciones en la ruta marítima que une los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz).

La compañía naviera DFDS fue la primera en anular los primeros viajes de la mañana del buque de alta velocidad "Ceuta Jet", que diariamente efectúa cinco rotaciones al día entre las dos orillas del Estrecho, por las adversas condiciones meteorológicas.

Por su parte, la naviera Balearia ha comunicado que el buque rápido "Jaume III" tampoco efectuará ya las salidas programadas desde ambos puertos.

Actualmente, sólo el ferry convencional "Passió per Formentera" y el buque rápido "Villa de Agaete" de la naviera Armas Trasmediterránea son los que mantienen la conexión entre las dos orillas.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Ceuta, la situación se encuentra en alerta amarilla por varios fenómenos meteorológicos adversos.

El Gobierno de Ceuta ha anunciado en un comunicado que los horarios de duración de la alerta se ampliarán hasta las 06.00 horas de este domingo con rachas máximas de 80 kilómetros por hora. EFE