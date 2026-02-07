Espana agencias

El 'Cuti' Romero sale a una expulsión cada 25 partidos en el Tottenham

Londres, 7 feb (EFE).- El 'Cuti' Romero sufrió este sábado su sexta expulsión desde que llegó al Tottenham Hotspur. El argentino dejó a su equipo con diez jugadores a la media hora de partido contra el Manchester United al propinar un pisotón a Casemiro que le valió la roja.

Romero, que llegó al club en el verano de 2022 por 52 millones de euros, procedente del Atalanta, ha recibido seis tarjetas rojas en los 152 encuentros que ha disputado con los 'Spurs'. Cuatro de dichas expulsiones han sido por doble amarilla, mientras que dos han sido directas, como la de este sábado que le hará perderse tres partidos, incluido el derbi del norte de Londres del domingo 22 de febrero.

El argentino promedia una expulsión cada 25 encuentros. Esta temporada ha sido expulsado en dos ocasiones, además de haberse perdido ya un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

En su tiempo en el club londinense también ha recibido 41 tarjetas amarillas, casi una cada tres partidos.

La expulsión del 'Cuti' llega en un momento en el que su futuro en el club, pese a ser el capitán y haber renovado el pasado verano, está en el aire.

Thomas Frank, técnico de los 'Spurs', reconoció que no sabe si el defensa argentino continuará en el club la próxima temporada, pese a confirmar que por ahora mantendrá el brazalete de capitán.

"Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación. Aunque no tengo ni idea si seguirá siendo jugador del Tottenham la próxima temporada", expresó el técnico danés en la previa del partido ante el Manchester United tras la polémica del argentino después de criticar con dureza la planificación deportiva del club tras el empate 2-2 frente al Manchester City.

El central, que renovó el pasado verano por cuatro temporadas y fue nombrado capitán, publicó un mensaje en Instagram poco después del cierre del mercado invernal en el que calificó de "increíble, pero cierto y vergonzoso" que el Tottenham afrontara el duelo ante el City con solo once jugadores del primer equipo disponibles.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos incluso sin sentirme bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles", escribió Romero, que tuvo que retirarse al descanso por molestias físicas, y que ya tuvo una polémica en enero al acusar a miembros de la directiva de "aparecer solo cuando las cosas van bien", un mensaje que posteriormente rectificó. EFE

