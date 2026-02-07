Espana agencias

El césped, elemento de discordia en el Rayo

Madrid, 7 feb (EFE).- El estado del césped del Estadio de Vallecas y también del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva lleva toda la temporada siendo un elemento de discordia para la primera plantilla del Rayo Vallecano, que no ha dejado de quejarse, en público y privado, de las malas condiciones para practicar el fútbol en él.

Al inicio de temporada, en agosto de 2025, antes del primer partido de Liga en casa frente al Barcelona, el Rayo tuvo que ejercitarse en las instalaciones de la federación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas debido al mal estado del césped de su Ciudad Deportiva, por un hongo, y de su estadio.

Unos cincuenta días estuvo la primera plantilla entrenando lejos de sus instalaciones por estos motivos, algo que no sirvió para que mejorasen las condiciones.

Tampoco ayudó la obligación de adaptarse a las medidas que exige la UEFA para la Liga Conferencia, obligando a estrechar el terreno de juego en algo más de un metro por cada banda para que existiese la distancia de seguridad reglamentaria que marca la organización para las competiciones continentales.

Cuatro partidos (uno de la fase previa y otros tres de la fase Liga) obligaron a esos cambios en el césped del estadio cuatro veces, algo que no gustó a la directiva, que también se quejó del impacto que tuvo el terreno de juego el 31 de diciembre al acoger el final de la San Silvestre Vallecana internacional con la participación de algo más de dos mil atletas.

El paso de las semanas y las jornadas no provocó una mejoría en el césped del estadio y el colofón llegó el 11 de enero de este 2026, cuando tras ganar al Mallorca el técnico del primer equipo, Iñigo Pérez, hizo una queja pública.

"Este césped no es digno de un equipo de Primera. Así no se puede jugar", dijo Iñigo, resumiendo el malestar de la plantilla, que también mostraron otros jugadores posteriormente como Pep Chavarría, que lo calificó de "lamentable", o Álvaro García, que aseguró que "no era ni de Regional".

Esas quejas provocaron que la directiva, antes de acometer una reforma íntegra del césped, tratase de buscar otra fórmula para solucionar el problema. Se decidió un tratamiento conservador que no funcionó en las zonas de las áreas y los laterales y, al comprobar que no había mejoría, se optó por cambiarlo por completo haciendo un elevado desembolso.

El reemplazo se terminó de hacer esta semana, a pocas horas de la visita del Real Oviedo, algo que no ha servido para que estuviese óptimo, también porque las abundantes lluvias que han caído en Madrid no han ayudado.

La plantilla del Rayo, harta de problemas internos y asuntos como el estado del terreno de juego, entrenando incluso hace unos días en las instalaciones de Nuestra Señora de la Torre, de césped artificial, mandó en la previa del partido ante el Oviedo un comunicado a través de AFE en el que pedían "condiciones dignas de trabajo".

El escrito no ha sentado bien a la directiva que preside Raúl Martín Presa, que desde su llegada al club hace más de una década está siendo objeto de críticas constantes por parte de la afición y diversos jugadores que han ido pasando por el club, todos disconformes con su gestión.

El último episodio es el aplazamiento del partido frente al Real Oviedo, que ahora estudia la posibilidad de tomar medidas por daños y perjuicios en un momento delicado de la competición en el que se juega la permanencia. EFE

