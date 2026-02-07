El Cajasol Ángel Ximénez inicia la era del técnico Toni Malla ante el potente Granollers

Córdoba, 7 feb (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez retoma este domingo (12.30 horas) la competición liguera con la visita del potente Fraikin BM Granollers al pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil (Córdoba), en un encuentro marcado por el debut oficial en su banquillo de Toni Malla, tras la destitución a principos de año de Paco Bustos.

Tras seis derrotas seguidas, el conjunto cordobés, duodécimo en la Liga Nexus Energía ASOBAL con 10 puntos, sólo dos por encima del descenso, afronta el inicio de la segunda vuelta con aires renovados tras una pretemporada invernal que ha servido para asimilar los conceptos del nuevo técnico e intentar dejar atrás la racha negativa con la que cerró 2025.

Toni Malla, que podrá contar con la totalidad de su plantilla para este estreno, ha calificado al rival, quinto clasificado, como "muy peligroso" y aspirante a zonas nobles de la tabla, aunque ha apelado al apoyo de un pabellón "a reventar" para pelear por los puntos en casa.

La gran novedad sobre la pista será el debut del guardameta brasileño César 'Bombom' Almeida, recientemente fichado tras su periodo de prueba, quien se estrenará defendiendo la portería del Cajasol Ángel Ximénez precisamente ante uno de sus exequipos en la Asobal.

El encuentro tendrá, además, un marcado carácter solidario, ya que ambos conjuntos lucirán brazaletes verdes en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) sumándose a la iniciativa "Brazaletes de la Esperanza". EFE

