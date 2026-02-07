Espana agencias

El Barça mide su reacción ante el mejor Girona pendiente de Satoransky y Punter

Barcelona/Girona, 7 feb (EFE).- El Barça recibirá este domingo (19:00 CET) al Bàsquet Girona, décimo a una sola victoria de los puestos de 'play-off' de la Liga Endesa, para medir su reacción tras la victoria en la Euroliga ante el Baskonia (91-97), que puso fin a una racha de cuatro derrotas, y pendiente del estado físico de Tomas Satoransky y Kevin Punter.

El base checo, que arrastraba molestias en la espalda, apenas pudo disputar seis minutos en Vitoria, mientras que el escolta estadounidense, principal referente ofensivo azulgrana tanto en la Liga Endesa (12,3 puntos de media) como en la Euroliga (15,5), tuvo que retirarse en la recta final del encuentro por un dolor en el abductor de la pierna izquierda.

Las palabras y el gesto serio de Xavi Pascual en la rueda de prensa al referirse al estado de ambos jugadores los descartaron para el duelo catalán de la competición doméstica y, al mismo tiempo, sembraron dudas sobre su posible presencia en la Copa del Rey dentro de dos semanas.

La exigencia del calendario y la acumulación de minutos están pasando factura a un Barça que sostuvo el primer tramo de la temporada impulsado por el aire fresco que supuso la llegada del catalán al banquillo y la confianza que transmitió al grupo, pero que ahora empieza a notar el desgaste físico.

A la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de sus dolencias, la posible baja de ambos supondría un golpe al techo competitivo del equipo en unas semanas clave, con el primer título del curso a la vuelta de la esquina.

En una plantilla ya de por sí corta, ningún jugador concentra tanta capacidad de generación y anotación como Punter. Su ausencia reduciría buena parte del caudal ofensivo azulgrana justo cuando Will Clyburn, el otro gran foco de puntos del equipo, parecía recuperar el ritmo competitivo que deslumbró a principio de temporada tras seis semanas en el dique seco.

En ese clima enrarecido, a medio camino entre la preocupación por las lesiones y las dudas sobre una plantilla descompensada, el Palau Blaugrana recibirá a un Bàsquet Girona que aterriza en una situación diametralmente opuesta: en su mejor momento del curso tras enlazar tres victorias consecutivas.

El equipo que dirige Moncho Fernández cerró la mejor primera vuelta de su corta historia en la ACB con dos triunfos a domicilio frente al Joventut Badalona (71-74) y el Casademont Zaragoza (90-94), y abrió la segunda con una trabajada victoria ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (77-71) para dejar ya encarrilada la salvación y poder aspirar a cotas mayores.

El equipo gerundense viene de ganar los cuatro derbis catalanes de la primera vuelta, entre ellos el contundente 96-78 que precipitó el cese de Joan Peñarroya en noviembre, y recuperará al escolta argentino Maxi Fjellerup, inédito por lesión desde octubre, para intentar igualar la mejor dinámica de victorias del club en sus tres años y medio en la máxima categoría del baloncesto español. EFE

