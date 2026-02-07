Espana agencias

El Athletic, a por su quinta victoria consecutiva frente al Levante en San Mamés

Bilbao, 7 feb (EFE).- El Athletic Club recibe mañana domingo al Levate UD en la vigésimotercera jornada de LaLiga (16.15 horas) con el objetivo de encadenar su quinta victoria liguera consecutiva en San Mamés frente a un conjunto 'granota' que no puntúa en 'La Catedral' desde hace casi ocho años.

Fue el 23 de abril de 2018 cuando el equipo dirigido entonces por Paco López se impuso por 1-3 al del 'Cuco' Ziganda después de remontar con dos tantos de Bardhi y otro de Morales el gol inicial de Raúl García.

Desde esa fecha, el Athletic ha enlazado cuatro triunfos frente al Levante, el primero de ellos el 3-2 de la campaña 2018-19 (Yuri, Iñaki Williams y Muniain de penalti/Roger de penalti y Cabaco).

Posteriormente, en la 2019-20, el conjunto bilbaíno ganó por 2-1 (Muniain y Capa/Postigo) y en la 2020-21 por 2-0 (Berenguer e Iñaki Williams).

La última visita del conjunto levantinista a 'La Catedral' fue hace casi cuatro años en un duelo que acabó con un marcador de 3-1 tras los tantos locales de Vesga, Iñaki Williams y Zarraga, de penalti, y de De Frutos para el Levante.

El balance de los 16 Athletic-Levante de Liga jugados en San Mamés es de 12 victorias locales, 2 visitantes y 2 empates en los que se registraron 31 goles rojiblancos y 13 azulgranas. EFE

