EH Bildu denuncia que el Estado aún no ha reconocido su papel en el 3 de marzo en Vitoria

Vitoria, 7 feb (EFE).- EH Bildu ha denunciado que el Estado no ha reconocido todavía el papel que jugó en el 3 de Marzo de 1976, cuando cinco obreros murieron por disparos de la policía en Vitoria, en la iglesia de San Francisco.

Eva López de Arroyabe, portavoz de las Juntas Generales de Álava, y Rocío Vitero, portavoz del Ayuntamiento de Vitoria, han presentado una exposición de carteles sobre el 3 de Marzo y el programa de actividades que ha organizado Bildu con motivo del 50 aniversario, que incluirá un acto político con una representación del Sinn Fein irlandés.

López de Arroyabe ha asegurado que ahora que "se ha puesto de moda" acercarse al monolito a poner flores en los aniversarios del 3 de marzo, "más allá de homenajes, es hora de asumir responsabilidades".

"Tenemos ejemplos cerca. Recientemente vino el presidente alemán a reconocer públicamente la implicación del Gobierno nazi en el bombardeo de Gernika. Ahí está la declaración del Gobierno de Reunido Unido sobre lo ocurrido el Domingo Sangriento en Derry en 1972. En el caso del Estado español, nos preguntamos ¿Para cuándo una investigación? ¿Para cuándo el acceso a los archivos? ¿Para cuándo un reconocimiento público sobre el papel que jugó el Estado?", ha cuestionado la portavoz.

En el acto de homenaje que celebrará Bildu en el monolito del día 3 de marzo intervendrán Arnaldo Otegi, Sandra Dufi (exalcaldesa de Derry) y Rocío Vitero.

EH Bildu ha explicado que cuentan con la presencia de una representación del Sinn Fein "no solo porque son aliados de EH Bildu, sino también porque nos miramos en el espejo irlandés a la hora de luchar por la verdad y el reconocimiento del papel que jugó el Estado". EFE

