Domingo, 8 de febrero de 2026

Madrid, 7 feb (EFE).-

ARAGÓN ELECCIONES.- Zaragoza - Más de un millón de aragoneses están llamados este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas y en solitario que celebra Aragón, unos comicios que adelantó el presidente, Jorge Azcón, tras no poder llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TIEMPO BORRASCA.- Madrid - Casi toda España está en alerta este domingo por la borrasca Marta, con lluvias fuertes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y los mayores registros en sierras de Andalucía ya muy castigadas, al tiempo que se anuncian acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y la mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas.

(Vídeo) (Foto)

SANIDAD PROTESTAS.- Madrid - Las asociaciones vecinales, profesionales y sindicales de Madrid han llamado a la ciudadanía a participar en una nueva manifestación contra los recortes, el desmantelamiento de la sanidad pública y las privatizaciones promovidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

VERTEDERO ZALDIBAR.-Zaldibar (Bizkaia).- Concentración de la plataforma Zaldibar Argitu por el sexto aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PREMIOS GAUDÍ.- Barcelona - Las películas ‘Romería’, ‘Sirât’ y ‘Sorda’ encabezan las nominaciones de la decimoctava edición de los Premios Gaudí que otorga este domingo la Academia del Cine Catalán en un total de 24 categorías, y que se desvelarán en una gala en el Liceu en la que la actriz y directora Sílvia Munt recibirá el Gaudí de Honor.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SEMANA SANTA.- Logroño.- Una ‘igualá’ abierta al público equipara este domingo las alturas de los 40 costaleros que portarán el paso del Jesús Cautivo en Logroño para que “el reparto del peso sea lo más equitativo posible y se puedan evitar lesiones”, ha afirmado a EFE el primer capataz de este paso, Juan José Redondo. Círculo de la Amistad.

(Vídeo) (Foto)

DEPORTE VOLEIBOL.- Cabezón de la Sal (Cantabria).- El Textil Santanderina busca volver a la Superliga de vóley tras la conquista de la Copa del Príncipe y su capitán, Fran Calzón, explica en una entrevista con EFE dónde está el punto de mejora del equipo para alcanzar la máxima categoría del voleibol en España.

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL