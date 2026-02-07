Domingo, 8 de febrero de 2026

Espana agencias

Madrid, 7 feb (EFE).-

ARAGÓN ELECCIONES.- Zaragoza - Más de un millón de aragoneses están llamados este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas y en solitario que celebra Aragón, unos comicios que adelantó el presidente, Jorge Azcón, tras no poder llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

TIEMPO BORRASCA.- Madrid - Casi toda España está en alerta este domingo por la borrasca Marta, con lluvias fuertes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, y los mayores registros en sierras de Andalucía ya muy castigadas, al tiempo que se anuncian acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y la mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas.

SANIDAD PROTESTAS.- Madrid - Las asociaciones vecinales, profesionales y sindicales de Madrid han llamado a la ciudadanía a participar en una nueva manifestación contra los recortes, el desmantelamiento de la sanidad pública y las privatizaciones promovidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

VERTEDERO ZALDIBAR.-Zaldibar (Bizkaia).- Concentración de la plataforma Zaldibar Argitu por el sexto aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar.

PREMIOS GAUDÍ.- Barcelona - Las películas ‘Romería’, ‘Sirât’ y ‘Sorda’ encabezan las nominaciones de la decimoctava edición de los Premios Gaudí que otorga este domingo la Academia del Cine Catalán en un total de 24 categorías, y que se desvelarán en una gala en el Liceu en la que la actriz y directora Sílvia Munt recibirá el Gaudí de Honor.

SEMANA SANTA.- Logroño.- Una ‘igualá’ abierta al público equipara este domingo las alturas de los 40 costaleros que portarán el paso del Jesús Cautivo en Logroño para que “el reparto del peso sea lo más equitativo posible y se puedan evitar lesiones”, ha afirmado a EFE el primer capataz de este paso, Juan José Redondo. Círculo de la Amistad.

DEPORTE VOLEIBOL.- Cabezón de la Sal (Cantabria).- El Textil Santanderina busca volver a la Superliga de vóley tras la conquista de la Copa del Príncipe y su capitán, Fran Calzón, explica en una entrevista con EFE dónde está el punto de mejora del equipo para alcanzar la máxima categoría del voleibol en España.

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros