Detenida en Orihuela (Alicante) una mujer reclamada por la justicia de Bélgica

Orihuela (Alicante), 7 feb (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a una mujer de 44 años sobre la que pesaba una orden europea de detención (OEDE) dictada por las autoridades de Bélgica por delitos de insolvencia fraudulenta, daños y agresión, cometidos entre los años 2020 y 2024.

La orden fue comunicada a la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, después de que las autoridades belgas tuvieran indicios de que la mujer podría estar residiendo en la provincia.

Tras iniciar las investigaciones, los agentes lograron localizar a la reclamada en la localidad de Orihuela, donde fue detenida tras establecer un dispositivo policial, informa la Policía Nacional en un comunicado.

La fugitiva había huido de la justicia belga después de ser condenada a dos años de prisión por delitos de insolvencia fraudulenta y daños en bienes muebles ajenos mediante violencia o amenaza.

Los hechos se produjeron en la ciudad de Amberes, donde la detenida se declaró fraudulentamente insolvente tras ser condenada en 2019 a pagar una indemnización de 5.219 euros a una víctima por delitos de falsificación de documentos, fraude informático y estafa.

Posteriormente, acordó con un tercero la venta de todos los bienes de su vivienda con la condición de seguir utilizándolos, con el objetivo de evitar un embargo judicial.

La Policía Nacional ha destacado que la detención fue posible gracias al intercambio de información y a la coordinación con las autoridades policiales de otros países.

La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su posterior extradición. EFE

