Desalojados de nuevo varios vecinos de Lora (Sevilla) que habían vuelto a sus casas

Lora del Río (Sevilla), 7 feb (EFE).- La Guardia Civil ha vuelto a desalojar este sábado a algunas familias que habían tenido que dejar sus viviendas la pasada noche en Lora del Río, al regresar a las casas sin que hayan mejorado las condiciones de seguridad en torno a su barrio.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los desalojos se realizaron en la zona del barrio El Calerín, de donde fueron sacadas anoche 42 personas.

Sin embargo, algunas han regresado por la mañana, de modo que ha habido que proceder de nuevo al desalojo, y tras realizarlo se han llevado a cabo labores de reconocimiento de la zona por parte de la Guardia Civil.

En el municipio, debido a la tromba de lluvia caída en las últimas horas, el sistema de aguas pluviales está colapsando, y ha comenzado a salir el agua por las alcantarillas en zonas como Alameda del Río, Avenida del Castillo, y Daoiz y Velarde.

El Ayuntamiento se mantiene en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para vigilar el nivel del río en todo momento. EFE

