Corberán: Estamos centrados en nosotros y en que Mestalla siga siendo incómodo al Madrid

Valencia, 7 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo antes de recibir al Real Madrid este domingo que están centrados en ellos mismos para conseguir que Mestalla siga siendo un escenario complicado para el conjunto madrileño.

“Estamos centrados en nosotros y en que Mestalla siga siendo un campo incomodo para el Real Madrid", afirmó en una rueda de prensa, en la dijo que no cree que su rival llegue con inseguridades. "Las dudas e interrogantes sobre un partido son más internos que externos. Nosotros nunca vamos a dudar del nivel del Real Madrid. Somos conscientes de la exigencia del partido", añadió.

No obstante, negó que el choque sea el partido del año para ellos como ha dicho el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. “Cada partido debe de ser el partido del año, cuando finalice este partido no habrá un partido mas importante en el mundo que el partido del Levante", reflexionó.

Respecto a los cambios que ha introducido el técnico en el Real Madrid apuntó que se trata de "matices" respecto a la idea de Xabi Alonso.

"El Real Madrid mantiene una esencia que tiene que ver con el vértigo, velocidad, rapidez a la hora de atacar. Siegue siendo peligroso en esas situaciones de contraataque", destacó. "Cada entrenador le da matices. Arbeloa ha buscado una estructura diferente sobre todo en campo propio, el tipo de organización es un poco diferente, es el principal matiz", añadió.

Corberán restó importancia a las bajas de su rival. “Son jugadores de máximo nivel en todas las lineas, el que juega en lugar del que no juega es prácticamente tan bueno como el que no juega", afirmó.

El técnico valenciano dijo que deben saber leer los momentos del partido. "Cuando juegas contra el Madrid te va a someter, a hundir mas. Habrá momentos de resistir y otros de insistir en las virtudes que tenemos", apuntó.

Corberán dijo que afrontar el choque tras haber quedado eliminados de la Copa les hace tener "la obligación de dejar atrás esa decepción para jugar un partido tan importante".

El técnico aseguró que ni el equipo está presionado por esa situación no lo está él, que dijo que siente que mantiene el apoyo.

“No sentimos presión sentimos responsabilidad y ganas de conseguir resultados positivos. Desde mi primer día he sentido un apoyo tremendo y lo respondo con pasión, entrega y dedicación para dar los mejores resultados este club", afirmó.

“Agradecido siempre a que el club apostará por mí, por mi continuidad, pero mas que agradecido, responsabilizado de afrontar situaciones de máxima exigencia que es lo que he tenido que afrontar desde que he llegado aquí", recordó.

Corberán agradeció los "constantes" llenos de Mestalla y dijo que tienen ganas de darle alegrías a la afición.

El técnico explicó que el jugador del filial Rubén Iranzo, que ha jugado algunos partidos con el primer equipo, se someterá este sábado a pruebas ante la sospecha de una lesión en una rodilla. "Ojala tenga la menor gravedad posible", apuntó. EFE

