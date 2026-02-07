Espana agencias

Condenado 6 meses de cárcel por insultar y agredir en la calle a una mujer por usar hiyab

Madrid, 7 feb (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre por un delito de odio y lesiones contra una mujer musulmana, a la que insultó y agredió en plena calle por llevar hiyab.

La sentencia es firme y recoge el acuerdo al que llegaron el acusado y la Fiscalía antes del juicio que se iba a celebrar el pasado 15 de octubre, por el que E.M.P.D. reconoció los hechos que se le imputaban y vio rebajada la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba para él un año y medio de cárcel.

La sentencia le condena a 6 meses de cárcel, aunque acuerda que no ingrese porque no se dan los requisitos legales para ello al tratarse de menos de dos años y no tener antecedentes, así como a no ejercer profesiones u oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre durante un periodo de seis años.

Establece también una orden de alejamiento sobre la víctima y de comunicación con ella.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 900 euros por los daños morales ocasionados y con otros 100 euros por las lesiones sufridas, más los intereses legales.

El fallo declara probado que el 5 de junio de 2024 el acusado, movido por prejuicios hacia las personas que profesan el Islam, se dirigió a la víctima, una mujer musulmana que portaba un hiyab, para increparla públicamente con expresiones "totalmente despreciativas y degradantes", tanto hacia ella como hacia el colectivo religioso al que representaba.

En presencia de otras personas, el acusado le gritó reiteradamente insultos de carácter islamófobo y vejatorio, instándola a abandonar España con frases como: "Oye mora, que te estoy hablando… vete a tu país".

Ante esta situación, la víctima intentó grabar los hechos con su teléfono móvil, momento en el que el condenado se abalanzó sobre ella amenazándola, mientras le decía: "Te voy a matar, hija de puta, no me grabes".

Durante el forcejeo, el acusado, con el ánimo de evitar que tomara imágenes, retorció con fuerza el brazo de la mujer, causándole erosiones superficiales, detallan los magistrados.

A raíz de lo sucedido, la víctima sufrió un notable estado de desasosiego e intranquilidad, añade la sentencia.

La actuación policial culminó con la detención del hombre, quien, ya en presencia de los agentes y posteriormente en dependencias policiales, reiteró ante los agentes expresiones de desprecio y hostilidad, lo que refuerza el componente discriminatorio de su conducta.

Los magistrados subrayan la función preventiva y reparadora de las medidas impuestas al condenado, especialmente la obligación de realizar un curso de igualdad de trato y no discriminación, orientado a evitar la reiteración de conductas similares y a concienciar sobre la gravedad de los delitos motivados por el odio y la intolerancia. EFE

