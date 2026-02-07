Espana agencias

Cierra Tánger Med por el temporal y Algeciras cancela su conexión marítima con este puerto

Guardar

Algeciras (Cádiz), 7 feb (EFE).- El puerto de Algeciras ha informado de la cancelación de las salidas previstas para este sábado con destino al puerto de Tánger Med debido al cierre de este recinto a partir del mediodía, por el fuerte temporal en el Estrecho de Gibraltar a causa de la borrasca Marta.

A través de la red social X, el puerto algecireño ha explicado que la cancelación afecta a todas las salidas previstas a partir de las 10 de la mañana.

De otro lado, también han sido restringidos los accesos al puerto de Algeciras a los camiones cuyo destino sea Tánger Med. Sí pueden acceder aquellas unidades que tengan como destino Ceuta, cuya línea marítima con Algeciras está plenamente operativa esta mañana, y APM Terminals. El puerto de Algeciras pide, a este respecto, que se atiendan las indicaciones de los agentes.

En cuanto al puerto de Tarifa, todas las salidas previstas con destino a la ciudad de Tánger han sido canceladas. EFE

evr/vg/sgb

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

"Justicia" y "esperanza": lo que esperan los migrantes de la regularización extraordinaria

Infobae

Vino en lata o elaborado con uva helada: las bodegas buscan mercado tirando de innovación

Infobae

El Gobierno estará pendiente este sábado de la evolución de la situación hidrológica

Infobae

Alerta por riesgo de inundación en las cuencas del Bullaque y el Guadiana, en Ciudad Real

Infobae

Maestre quiere ser candidata en la ciudad de una organización "en la que cabe todo el mundo" y con coralidad de perfiles

Maestre quiere ser candidata en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey