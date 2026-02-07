Cierra Tánger Med por el temporal y Algeciras cancela su conexión marítima con este puerto

Algeciras (Cádiz), 7 feb (EFE).- El puerto de Algeciras ha informado de la cancelación de las salidas previstas para este sábado con destino al puerto de Tánger Med debido al cierre de este recinto a partir del mediodía, por el fuerte temporal en el Estrecho de Gibraltar a causa de la borrasca Marta.

A través de la red social X, el puerto algecireño ha explicado que la cancelación afecta a todas las salidas previstas a partir de las 10 de la mañana.

De otro lado, también han sido restringidos los accesos al puerto de Algeciras a los camiones cuyo destino sea Tánger Med. Sí pueden acceder aquellas unidades que tengan como destino Ceuta, cuya línea marítima con Algeciras está plenamente operativa esta mañana, y APM Terminals. El puerto de Algeciras pide, a este respecto, que se atiendan las indicaciones de los agentes.

En cuanto al puerto de Tarifa, todas las salidas previstas con destino a la ciudad de Tánger han sido canceladas. EFE

