Bomberos de Badajoz rescatan a una familia de Novelda aislada en su casa por el agua

Badajoz, 7 feb (EFE).- El Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz ha rescatado a una familia en la pedanía de Novelda que se había quedado aislada al impedir el agua que pudieran salir de su vivienda, según han expresado a EFE fuentes municipales.

Según ha informado por su parte el Ayuntamiento de Badajoz, "se prevé un incremento gradual del caudal del río Guadiana" a su paso por el término municipal, por lo que se mantienen las medidas de "máxima precaución", especialmente de noche y madrugada en entornos de ríos y riberas de Badajoz, Gévora y Balboa.

En este sentido se mantienen las evacuaciones hasta la fecha, con preaviso de posible desalojo de la población de la pedanía de Balboa.

El Consistorio recomienda no transitar por el entorno de ríos y riberas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Durante el domingo se prevé un descenso de precipitaciones y rachas de viento.

El Ayuntamiento de Badajoz mantiene cortado este sábado el puente de la Autonomía como prevención ante el aumento del caudal del río Guadiana y la previsión de abundantes lluvias y vientos de 90 km/h, por lo que pide a la ciudadanía limitar desplazamientos.

Además, ante las alertas vigentes por fenómenos meteorológicos adversos, los monumentos gestionados por Turismo Badajoz permanecerán cerrados este sábado y domingo.

También están cerrados parques, jardines y cementerios municipales para visitas y las instalaciones deportivas al aire libre durante la vigencia del aviso meteorológico. EFE

jlr/vrm/ess