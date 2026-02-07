Espana agencias

Azcón se encomienda a la Virgen del Pilar y Alegría dedica tiempo a la familia y a lectura

Zaragoza, 7 feb (EFE).- El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado la jornada de reflexión previa a las elecciones de este domingo para visitar la Basílica del Pilar y pedir "ayuda" a la virgen, mientras que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha optado por pasar el día con la familia y retomar la lectura.

Azcón ha visitado la Basílica del Pilar al mediodía para "pedir ayuda" a la virgen en un día "más tranquilo" en el que aprovechará para estar con la familia y ver esta tarde el partido del Real Zaragoza, y en el que ha animado a la ciudadanía a que vaya a votar y a que reflexione qué es lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral.

"Hoy lo que toca es que los aragoneses sepamos lo importantes que son las elecciones en una democracia", ha enfatizado Azcón en declaraciones a los medios.

Por su parte, Alegría ha visitado la librería Cálamo de Zaragoza para comprar el último libro de Luis Landero, 'Coloquio de invierno', antes de desplazarse a su localidad natal, La Zaida, para pasar el día con la familia y descansar después de una campaña de la que se ha mostrado "muy satisfecha", tras recorrer la comunidad, hablar con la ciudadanía y trasladar su proyecto "desde el respeto", como ha destacado.

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha dedicado la mañana a pasear y descansar en Villastar, la localidad turolense de la que procede su familia, mientras que el cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ha optado por el fútbol, con un partido por la mañana con amigos y por la tarde, a "volver a sufrir" con el encuentro que disputará el Real Zaragoza ante el Eibar.

El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha madrugado para desplazarse a la Laguna de Gallacanta, para dar un paseo y observar las últimas grullas en este paraje natural y relajarse con la familia después de la intensa campaña electoral.

También pasa el día con familia y amigos la candidata de Podemos, María Goikoetxea, en Villanueva de Gállego, y la de IU-Movimienmto Sumar, Marta Abengochea, en Torres de Berrellén, mientras que Alberto Izquierdo, cabeza de lista por el Partido Aragonés, ha preferido disfrutar de un día de esquí en la estación turolense de Valdelinares, para "liberar la mente" después de la "caña" de la campaña electoral. EFE

