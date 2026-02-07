Ayora se coloca tercero y continúa la pugna por perseguir a un Patrick Redd, líder

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- El español Ágel Ayora mantiene las aspiraciones en el Masters de Catar del DP World Tour, el circuito Europeo, al acabar en la tercera posición tras la tercera jornada del torneo que finaliza este domingo, está a solo tres golpes del líder estadounidense Patrick Reed.

El español finalizó empatado con el neozelandés Daniel Hillier con-11, con rondas de 66, 69 y 70 golpes. El sábado, firmó tres 'birdies' y un 'bogey' en el hoyo doce que le penalizó, pero logró meterse en los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte Patrick Reed, líder, firmó dos 'birdies' y setenta golpes lo que acumula 14 bajo par y 202 golpes en total. El estadounidense fue ganador en Dubái hace dos semanas y quien decidió no seguir esta campaña en LIV, en el circuito saudí le persigue el danés Jacob Skov Olesen con -12 bajo par.

Sin embargo el otro español, Rafael Cabrera, finalizó en el puesto veinte con -7, empatado a puntos con Nacho Elvira, por lo que el canario y el andaluz se colocaron dentro del top 25, con opciones de escalar mañana.

En el tramo medio de la clasificación aparecen otros españoles como Adrià Arnaus con -4 bajo par ocupando el puesto treinta y cuatro mientras que Pablo Larrazábal con -2 ocupa el puesto cincuenta.

Entre los españoles que no pasaron el corte están Jorge Campillo, Eugenio López-Chacarr, Alejandro del Rey y Ángel Hidalgo.

La cuarta y última ronda del Qatar Masters 2026 se disputará este domingo. EFE