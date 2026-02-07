Australia pierde a Thompson y el sustituto Hijikata pierde el primer punto ante Ecuador

Quito, 7 feb (EFE).- Australia perdió este sábado por lesión a Jordan Thompson para la primera ronda de los ''playoffs' de la Copa Davis ante Ecuador, por lo que fue reemplazado por Rinki Hijikata, quien perdió ante Álvaro Guillén en el primer punto de la serie.

El primer partido, disputado en la cancha principal del Quito Tenis y Golf Club de la capital ecuatoriana y que sufrió un retraso de dos horas por una lluvia persistente, se definió en tres sets por 6-4, 1-6 y 6-4.

Guillén, que ocupa el puesto 195 de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), debió exigirse a fondo para imponerse a Hijikata (114) que, tras perder el primer set, se repuso en el segundo.

La disputa del set final resultó pareja, pues estuvo empatado a cuatro juegos, hasta que Guillén logró la victoria.

El segundo partido de la primera jornada entre ecuatorianos y australianos lo jugarán Andrés Andrade y James Duckworth.

El ganador de la primera ronda entre Ecuador y Australia se enfrentará en septiembre próximo a Gran Bretaña, que eliminó por 4-1 a Noruega. EFE

(foto)