Espana agencias

Australia pierde a Thompson y el sustituto Hijikata pierde el primer punto ante Ecuador

Guardar

Quito, 7 feb (EFE).- Australia perdió este sábado por lesión a Jordan Thompson para la primera ronda de los ''playoffs' de la Copa Davis ante Ecuador, por lo que fue reemplazado por Rinki Hijikata, quien perdió ante Álvaro Guillén en el primer punto de la serie.

El primer partido, disputado en la cancha principal del Quito Tenis y Golf Club de la capital ecuatoriana y que sufrió un retraso de dos horas por una lluvia persistente, se definió en tres sets por 6-4, 1-6 y 6-4.

Guillén, que ocupa el puesto 195 de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), debió exigirse a fondo para imponerse a Hijikata (114) que, tras perder el primer set, se repuso en el segundo.

La disputa del set final resultó pareja, pues estuvo empatado a cuatro juegos, hasta que Guillén logró la victoria.

El segundo partido de la primera jornada entre ecuatorianos y australianos lo jugarán Andrés Andrade y James Duckworth.

El ganador de la primera ronda entre Ecuador y Australia se enfrentará en septiembre próximo a Gran Bretaña, que eliminó por 4-1 a Noruega. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

127-113. Los Nets de Jordi Fernández apelan al banquillo y cortan su mala racha

Infobae

Eder Sarabia: "Los errores que hacemos son parte de nuestra forma de ser"

Infobae

Antonio Pérez: "La verdad es que soñaba sólo con ser campeón de Europa"

Infobae

82-84. El Surne Bilbao suma su sexta victoria seguida ante un exigente Casademont

Infobae

3-1. La Real mira a Europa ante un frágil Elche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros