Arrasate: "En estos campos no basta con estar bien, hay que tener eficacia"

Barcelona, 7 feb (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, ha valorado este sábado, tras perder contra el Barcelona (3-0) en LaLiga EA Sports, que en campos como el Spotify Camp Nou "no basta con estar bien, hay que tener eficacia", algo que le faltó a su equipo en la primera mitad.

"En el primer tiempo hemos estado muy bien. Pese a tener ellos posesión, hemos concedido muy poco, apenas el gol en un rebote. Y en ataque hemos tenido criterio para generar suficientes ocasiones como para marcar, pero no hemos tenido eficacia. Ha sido una pena ir al descanso 1-0", ha resumido el técnico en sala de prensa.

Arrasate ha comentado que el Mallorca quería mantener el nivel en la segunda mitad, pero no ha podido: "El Barça ha subido el ritmo, ha tenido más precisión y nos ha costado tener ayudas. Cuando recuperábamos, estábamos cansados. En el segundo tiempo han sido superiores".

El preparador del equipo balear ha afirmado que no pueden "estar contentos" tras perder 3-0, porque "urgen los puntos", pero ha matizado que últimamente ve "algo" que le está gustando en cuanto a la voluntad de sus jugadores para ir a buscar al equipo rival.

"Si seguimos en esta línea, nos irá mejor en la segunda vuelta, también fuera de casa. Es cierto que tenemos que mejorar la solidez defensiva, pero el partido de hoy no lo metería en este saco. Creo que en el primer tiempo hemos defendido bien. Después, con el cansancio, puedes encajar un 3-0", ha agregado.

Sobre el cambio de Jan Virgili en la segunda parte, ha explicado que se ha sido por precaución porque en el descanso le ha dicho que tenía un problema en el isquio, y ha argumentado que el triple cambio tras el 2-0 ya lo tenía preparado antes del gol de Lamine Yamal.

Con todo, Arrasate ha elogiado la calidad de Virgili: "Ha demostrado que es un jugador de la calle, con desparpajo. Ha llegado al Campo Nou y ha hecho un partido muy bueno. Ha amenazado, ha participado en las mejores ocasiones. Es muy joven, lo tenemos que ordenar y ayudar con algunas cosas, pero le da igual jugar en el Camp Nou o en cualquier campo". EFE