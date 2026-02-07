Espana agencias

Arbeloa justifica los dos días libres a la plantilla: “Lo voy a seguir haciendo igual”

Madrid, 7 feb (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, salió al paso de las críticas después de haber dado dos días libres, lunes y martes, a la plantilla en una semana con solo el partido del domingo en Mestalla ante el Valencia (21:00 horas CET, -1 GMT), justificando su decisión en que en los 20 días anteriores solo tuvieron otros dos días libres y que lo seguirá “haciendo igual” ya que su “planificación responde a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a los partidos”.

“La planificación la entiendo siempre como una organización para preparar a los jugadores de la mejor manera. Y la parcela física tiene un papel muy importante, no tengo que describir lo importante que es Antonio Pintus para nosotros. Desde que me hice cargo del equipo pasaron 20 días, con solo dos días libres. No sé si os parece mucho o poco. Nuestra planificación responde siempre a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a los partidos y lo voy a seguir haciendo igual”, comentó en rueda de prensa.

Además, Arbeloa habló de lo importante que son estos 15 días para su equipo de trabajo, ya que no cuenta con partido entre semana, aunque no quiso cuantificar cuánto pueden mejorar.

“Siempre es complicado hablar de lo que puede mejorar un equipo en dos semanas, pero nuestra motivación es máxima para sacar el mayor rendimiento a los jugadores. En mi parte táctica y en la física con Pintus, tras planificar después de los test”, señaló.

Por otro lado, Arbeloa contestó con un rotundo “no” al ser preguntado sobre si alguien del club habló con él tras el partido frente al Rayo Vallecano por sus decisiones. Entre ellas, colocar de inicio a dos centrocampistas -Fede Valverde y Eduardo Camavinga- como laterales.

“Tengo a disposición a todos los jugadores del Real Madrid y los usaré de la forma más conveniente para ganar el partido. Es importante sacar el mejor once titular para cada partido. Todos los jugadores tienen un sitio dónde se sienten más cómodos, pero todos están a disposición y con las ganas de ayudar al equipo”, comentó.

Un Arbeloa que habló del brasileño Rodrygo Goes, quien estará fuera de los terrenos de juego diez días debido a una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha y quien, además, fue sancionado con dos partidos en Liga de Campeones por su expulsión ante el Benfica en la última jornada de la fase Liga.

“Él ya mostró su arrepentimiento. Sabe que se equivocó”, comentó sobre la sanción.

“Intentaremos recuperarle en las mejores condiciones posibles, le necesitamos al 100% por todo lo que nos puede dar”, dijo respecto a la lesión del brasileño. EFE

