Aplazado sin fecha el Cádiz-Almería por el temporal

Cádiz, 7 feb (EFE).- El Cádiz anunció el aplazamiento del partido de LaLiga Hypermotion frente al Almería, previsto para este sábado, por el temporal de lluvia y viento que sufre la provincia gaditana desde hace varios días.
El club cadista no ha dado a conocer una nueva fecha para la disputa de este duelo regional andaluz, para la que habrá que valorar las opciones posibles. El encuentro debía disputarse esta noche a las 21.00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz. EFE
