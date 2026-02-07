Espana agencias

Albares recibe en Madrid a ministros de Exteriores de Argelia y Mauritania

Madrid, 7 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantendrá este sábado encuentros bilaterales con sus homólogos de Argelia y Mauritania, según han informado a EFE fuentes de Exteriores.

Albares tiene previsto reunirse a primera hora de esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzouk, en la sede del Ministerio del Palacio de Viana.

Tras ese encuentro, Albares recibirá también al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf.

Fuentes de Exteriores han asegurado a EFE que a lo largo de los próximos días el ministro Albares mantendrá también encuentros bilaterales "con otros representantes que acuden a Madrid para una reunión multilateral”.

Según informa este sábado El Confidencial, delegaciones de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania tienen previsto reunirse este domingo en Madrid bajo la mediación de Estados Unidos para tratar el futuro del Sáhara Occidental.

Marruecos defiende un plan de autonomía para ese territorio bajo soberanía de Rabat, iniciativa que cuenta con el beneplácito de la ONU después de que, el pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sáhara.

El pasado 29 de enero también la UE se mostró favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto".

Desde 2022 el Gobierno español defiende que la propuesta de autonomía que Marruecos plantea para el Sáhara es la base "más seria, creíble y realista" para resolver el problema de la antigua colonia española. EFE

