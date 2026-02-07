Espana agencias

Albares condena el nuevo ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania

Madrid, 7 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado este sábado el reciente ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, y ha reafirmado el apoyo y la ayuda del Gobierno al pueblo ucraniano.

"Una noche más, ataques rusos han alcanzado la infraestructura energética de Ucrania, que vive una situación crítica en un durísimo invierno. Mi apoyo al pueblo ucraniano. Seguimos ayudándoles", ha escrito Albares en un mensaje en la red social X.

Además, el ministro ha recordado que esta misma semana España ha enviado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) seis generadores de electricidad de gran potencia para abastecer de energía a más de 14.000 personas afectadas por los cortes de luz provocados por la invasión rusa.

El ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, ha denunciado un "ataque masivo" ruso en la noche del viernes a este sábado contra la infraestructura energética ucraniana, lo que ha llevado a la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, a aplicar cortes de electricidad. EFE

