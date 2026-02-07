Espana agencias

Alavés y Getafe buscan aire en Mendizorroza

Guardar

Vitoria/Getafe (Madrid), 7 feb (EFE).- El Alavés y el Getafe, inmersos en la pelea por no perder la categoría, lucharán este domingo en Mendizorroza por escapar del pozo del descenso en un partido clave por sus intereses.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, eliminado esta semana de la Copa del Rey tras perder ante la Real Sociedad, está centrado en lograr la permanencia en Primera División. Pese a la derrota frente al cuadro 'txuri-urdin', está en un buen momento tras sumar dos victorias consecutivas en Liga frente al Betis (2-1) y el Espanyol (1-2).

El Alavés suma 25 puntos, tres por encima del descenso, pero con siete equipos en ese recorrido, entre ellos el Getafe. Esos números, son un indicativo de la igualdad que hay en la competición esta temporada.Después de esas dos victorias, un hito que no había conseguido en toda la temporada, vuelve a casa en Liga, donde ha logrado la gran mayoría de los puntos.

El 'once' del 'Chacho' podría estar mediatizado por el partido de Copa y una de las dudas reside en la línea defensiva que formará por delante del guardameta Antonio Sivera, ya que no tiene para el centro de la defensa a Carlos Protesoni ni al recién llegado Ville Koski, ambos lesionados.

La participación del central argentino Facundo Garcés, recién vuelto de su sanción, será clave para reubicar las posiciones de los laterales Jonny Otto y Nahuel Tenaglia, los más polivalentes en esa zaga y que tapan la ausencias en el centro.

Antonio Blanco y Pablo Ibáñez regresarán al centro del campo y tendrán a Calebe y Rebbach en los costados. Otra de las dudas será si Denis Suárez saldrá de inicio o esperará su oportunidad desde el banquillo, como los últimos fichajes Ángel Pérez e Ibrahim Diabate.

En el Getafe, la serie de ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria, ha colocado a los jugadores de José Bordalás en una posición alarmante. En los últimos dos meses ha pasado de coquetear con la zona europea a ocupar la decimoséptima posición a sólo un punto de los puestos de descenso.

Por eso, el conjunto azulón no puede permitirse otro empate u otra derrota. Tiene que ganar para acabar con unos números más que preocupantes y que provocaron la primera pitada a Bordalás desde que dirige al Getafe a lo largo de nueve temporadas repartidas en dos periodos. Al final del choque ante el Girona, tras unos cambios que el público interpretó como conservadores, un sector del Coliseum silbó a su entrenador.

Aquel choque terminó en empate sin goles y, pese a la pobre imagen que dio el Getafe en ataque, por lo menos consiguió echar el cerrojo atrás. No lograba dejar la portería a cero desde el pasado 28 de noviembre, cuando ganó 1-0 al Elche. Desde entonces, y hasta el choque ante el Girona, David Soria siempre recogió alguna pelota de la red de su portería.

Parte de culpa de ese brote verde la tienen los nuevos refuerzos. Sobre todo, el argentino Zaid Romero, que en 180 minutos ha demostrado desde el centro de la defensa una jerarquía impropia de un recién llegado. También los dos delanteros, Luis Vázquez y Martín Satriano, que forman la primera línea de presión arriba y no tienen reparos en desfondarse físicamente para ser los primeros en defender.

Los tres saldrán de inicio, mientras que Sebastián Boselli, que llegó prácticamente a la vez que sus compañeros, deberá esperar su turno en el banquillo. Y también el último en aterrizar en Getafe, Veljko Birmancevic, un extremo habilidoso y con mucho gol (llegó a marcar 22 goles en la temporada 2023/24 con el Sparta Praga), algo que necesita de forma urgente el Getafe.

Además, Bordalás recupera a Abdel Abqar, ex defensa del Alavés hasta el verano pasado, y que ha superado una lesión muscular. De inicio, verá el choque desde el banquillo. No viajarán a Vitoria los dos únicos jugadores que quedan en la enfermería, Borja Mayoral y Davinchi, ambos en la última fase de su recuperación. El resto de la plantilla, estará lista para que el Getafe intente romper su mala racha de resultados.

-- Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés o Parada, Pacheco, Otto; Blanco, Ibáñez, Calebe, Rebbach; Denis o Toni y Lucas Boyé.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Djené, Zaid Romero, Juan Iglesias; Mario Martín, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 14:00 EFE

1011598

jjl/jd/fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Extremadura mantiene evacuaciones y pone en preaviso de desalojo a otras poblaciones

Infobae

Sumar, sobre el escudo social: "El PP está tan entregado al relato que olvida a la gente"

Infobae

Albares condena el nuevo ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania

Infobae

Un desprendimiento interrumpe el tramo de circulación entre La Bazagona y Monfragüe

Infobae

Llach (ANC) reivindica la independencia como "única solución" ante la situación de Rodalies

Llach (ANC) reivindica la independencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Una mujer que lleva 16

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey