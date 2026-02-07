Espana agencias

Activan 639 máquinas quitanieves ante el aviso de nevadas en Castilla y León y Madrid

Madrid, 7 feb (EFE).- El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible tiene preparadas 639 máquinas quitanieves y más de 110.000 toneladas de sal ante el aviso por nevadas este sábado en las comunidades de Madrid y Castilla y León debido al paso de la borrasca Marta, tras el debilitamiento de la Leonardo.

En su cuenta en la red social X, se pide precaución al circular por carretera y mantenerse informados con los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Aemet ha activado aviso amarillo por nevadas en Madrid, se prevé que el episodio empiece a partir de las once de la mañana en el área Metropolitana y Henares, con acumulación de dos centímetros en 24 horas, que puede afectar además al norte del eje Alcobendas y Majadahonda.

En la sierra madrileña, se prevé que la cota pueda bajar a 800-900 metros, con acumulaciones de nieve de cinco centímetros, y de 15 a partir de los 1.100 y 1.200 metros o más en zonas más altas.

En Castilla y León, la Aemet ha activado avisos naranja por nevadas en Ávila, León y Zamora y amarillo en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria. EFE

