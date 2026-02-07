Espana agencias

3-0. Zubimendi, decisivo y con dedicatoria a Merino

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 7 feb (EFE).- Con un derechazo a la base del poste, Martín Zubimendi abrió el camino del Arsenal en el triunfo contra el Sunderland y homenajeó a su compañero y amigo Mikel Merino, que vio el encuentro desde la grada por la lesión que sufre en el pie.

Zubimendi, tras anotar su quinto gol en esta Premier, confirmando su temporada más prolífica como goleador, se marchó al córner y celebró el tanto como lo hubiera hecho Merino. Señaló a su asiento y se lo dedicó. "Nos duele mucho su baja", aseguró hace escasos días.

Fue un bonito homenaje al internacional español, que estará cuatro meses de baja, peligra el Mundial para él y en el mejor de los casos estará de vuelta para el final de la temporada.

Además del recuerdo a Merino, el tanto de Zubimendi sirvió para que el Arsenal mantenga su dominio en la Premier League y añada un grado de presión extra al Manchester City esta domingo en su visita a Anfield. Si el equipo de Pep Guardiola pierde contra el Liverpool, el Arsenal afrontará las últimas trece jornadas con una renta de nueve puntos. Sería optimista pensar en ese punto que aún habría Premier.

Porque el de este sábado en el Emirates Stadium fue uno de esos encuentros que hace años se le habría escapado al Arsenal. El Sunderland, una de las revelaciones de la campaña, no se lo puso fácil a los 'Gunners'. Fueron duros al choque, al borde del reglamento, anularon el balón parado de Mikel Arteta y Nicolás Jover y no concedieron hasta la genialidad de Zubimendi, que ante la dificultad para encontrar pasillos interiores se destapó con un disparo dificilísimo e imposible para Robin Roefs a la base del poste.

El 1-0 obligó a los 'Black Cats' a abrirse un poco más y Arteta aprovechó para buscar algo diferente con la entrada de Martinelli y Viktor Gyökeres. El sueco, en tendencia ascendente, fue el que sentenció el partido, al resolver dentro del área un pase de Kai Havertz y en el tiempo de descuento al completar su doblete en un pase de la muerte de Martinelli.

Pese a su tibio inicio de curso, el ex del Sporting de Portugal suma seis goles y dos asistencias en los últimos ocho encuentros y eso que solo ha sido titular en cinco de ellos.

La victoria permite al Arsenal consolidar su posición de favorito al título, y son ya nueve los puntos de ventaja sobre Manchester City y Aston Villa. El Sunderland, por su parte, sufre un pequeño golpe en sus aspiraciones europeas y es noveno, con 36 unidades, a siete de la quinta posición.

- Ficha técnica:

3 - Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m.67); Zubimendi, Rice, Havertz (Eze, m.67); Trossard (Norgaard, m.89), Madueke (Martinelli, m.61) y Gabriel Jesús (Gyökeres, m.61).

0 - Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava; Sadiki (Geertruida, m.71), Diarra, Le Fee; Hume (Angulo, m.85), Talbi (Mundle, m.64) y Brobbey (Isidor, m.85).

Goles: 1-0, m.42: Zubimendi. 2-0, m.66: Gyökeres. 3-0, m.96: Gyökeres.

Árbitro: Sam Barrott amonestó a Saliba (m.26) por parte del Arsenal y a Diarra (m.39) y Brobbey (m.40) por parte del Sunderland.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

Podemos minimiza a mera "charla" el encuentro entre Rufián y Delgado y cuestiona que tengan el apoyo de ERC y Más Madrid

Podemos minimiza a mera "charla"

0-2. El Granada asalta Ipurúa y sigue invicto en 2026

Infobae

Mojica: "Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas"

Infobae

Claudia Riegler, la 'abuela' de los Juegos, compite con 52 en el gigante de 'snow'

Infobae

La cúpula de Podemos asume la responsabilidad del varapalo en Aragón, pero se conjura para rearmarse

La cúpula de Podemos asume
La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: "Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar"

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: "Con un detective privado no todo vale"

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Pienso: 'No eres Sofía, eres una IA'"

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: "Cada día escucho 50 veces 'Un, dos, tres, un pasito pa'lante'"

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami