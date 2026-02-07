Espana agencias

25-19 El vendaval Ademar borra a un Cangas que dominó la primera parte

León, 7 feb (EFE).- El Abanca Ademar mostró su versión más demoledora en la segunda mitad ante el Cangas, al que remontó una desventaja de cinco goles al descanso -incrementada en uno más nada más iniciarse el segundo periodo-, para acabar infringiendo al conjunto gallego un duro correctivo de 17-6 tras el paso por vestuarios.

La gran defensa 5-1, con el mejor extremo del último mundial juvenil, Sergio Sánchez, dando una vez más muestras de su instinto defensivo para contagiar al resto, y una enorme demostración del "Hispano" Álvaro Pérez en portería -con un 54 % de acierto en la segunda mitad-, junto a los hermanos Pérez Arce, el capitán Rodrigo y el máximo goleador liguero, Gonzalo, acabaron por borrar de la pista al Cangas.

Ello a pesar de que el conjunto de Quique Domínguez dio una auténtica demostración, también defensiva, en la primera mitad, maniatando a la perfección el ataque ademarista muy previsible, y encontrando en la portería al croata Ivan Panjan, con un 50 % de acierto en los primeros treinta minutos que se saldaron con un 8-13 y un gran gol en lanzamiento directo del noruego Vanderhaug.

En la segunda mitad, Ademar se encomendó a su defensa y portería, con la entrada de Álvaro Pérez, para poco a poco ir recortando las diferencias ante un rival donde solo aparecía, puntualmente, su lanzador nórdico.

El capitán Rodrigo Pérez se echó el equipo a sus espaldas con penetraciones y lanzamientos inverosímiles.

Y se sumó la habitual fiabilidad de su hermano, el extremo Gonzalo, para junto con Sergio Sánchez, omnipresente en todas las acciones en ambos lados de la cancha, acabar por dar un golpe definitivo con un parcial de 7-0, que ni tan siquiera los dos tiempos muertos gallegos permitieron reconducir la situación.

- Ficha técnica:

25 - Abanca Ademar (8+17): Barkhordari (Álvaro Pérez); Gonzalo Pérez (6, 2 p), Wasiak (-), Benites (3), Adrián Fernández (-), Lindqvist (1), Sergio Sánchez (4); Miñambres (1), Edu Fernández (1), Rodrigo Pérez (8), Alberto Martín (-), Samu Saiz (1), Lodos (-), Zapico (-), Rozada (-).

19 - Cangas Frigoríficos del Morrazo (13+6): Panjan (Fernández); Arnau (1), López (-), Pérez (3), Rivero (3), Vanderhaug (6), Gallardo (2); Ludman (-), Castro (-), D'Antino (3, 1 p), Gayo (1), Quintas (-), Díaz (-).

Árbitros: Murillo Castro y Hoz Fernández. Excluyeron por dos minutos a Alberto Martín y Sergio Sánchez por Ademar; Castro (2), Ludman y Quintas por Cangas.

Marcador cada cinco minutos: 0-2, 1-4, 3-7, 5-7, 7-9, 8-13 (descanso), 10-14, 13-16, 18-16, 20-17, 25-18, 25-19 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal Urbano González Escapa ante 2.000 espectadores con unos 200 aficionados gallegos.EFE

