1-3. Inglaterra controla a España y los 'Redsticks' sufren su segunda derrota

Valencia, 7 feb (EFE).- La selección española masculina de hockey hierba perdió contra Inglaterra en su segundo partido de la FIH Pro League en València, un duelo controlado en todo momento por su rival y en el que los ‘Redsticks’, que lograron empatar el gol inicial, no se sintieron nada cómodos en ningún momento y volvieron a caer en el torneo, como les pasó el jueves ante Países Bajos.

Inglaterra salió con fuerza este sábado a la hierba azul valenciana y no falló en su primer penalti córner. Antes de cumplirse el quinto minuto de partido, Waller ya había adelantado al equipo británico con un disparo potente y ajustado al poste.

España no lograba descifrar la defensa posicional de su rival. Los ‘Redsticks’ sufrían para imponerse al físico de su rival y les costaba llegar al área rival. Poco a poco, la selección dirigida por Max Caldas encontraba los huecos para acercarse a la meta con algunas acciones interesantes de Pepe Cunill. Pero esos ataques se quedaron en avisos.

En el segundo cuarto llegó por fin el gol español. Marc Miralles puso el empate desde el penalti córner en el minuto 18 pero la alegría duró poco. El goleador inglés Nicholas Bandurak volvió a adelantar a su equipo en el minuto 24.

Tras el descanso, a España le seguía costando ganar los duelos a Inglaterra y las llegadas al área británica eran mínimas. Pero, pese a que el dominio era inglés, España no estaba fuera del partido con un resultado tan ajustado. Inglaterra tenía el control, pero no grandes ocasiones.

En el último cuarto, España tuvo una buena oportunidad desde el penalti córner que no pudo aprovechar, todo lo contrario que su rival, que aprovechó una de sus pocas opciones y Sam Ward marcó el 1-3 en el minuto 53 para sentenciar el partido.

Ficha técnica:

1.- España: Calzado, Alonso, Bonastre, Recasens, Lacalle, Reyne, De Ignacio-Simó, Miralles, Cunill, Font y Álvarez. También jugaron Villalonga, Cabre Verdiell, Vízcaino, Amat, Abajo y Cobos.

3.- Inglaterra: Mazarelo, Waller, Sorsby, Wallace, Payton, Ward, Albery, Rushmere, Williamson, Hooper y Fox. También jugaron Roper, Payne, Bandurak, Gall, Sanford, Calnan y Taylor.

Goles: 0-1, m.5: Waller. 1-1, m.18: Miralles. 1-2, m.24: Bandurak. 1-3, m.53: Ward.

Árbitro: Ahmed Youssef (EG) y Alex Miles (CAN).

Incidencias: Partido de la FIH Pro League disputado en el polideportivo Virgen del Carmen-Beteró de València.

