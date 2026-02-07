Espana agencias

0-2. El Granada asalta Ipurúa y sigue invicto en 2026

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El Granada asaltó este sábado el Municipal de Ipurúa con goles de Laura Pérez y la chilena Sonya Keefe para derrotar al Eibar (0-2) y seguir invicto en este 2026 en la Liga F Moeve.

El conjunto andaluz decantó un choque muy igualado, al que ambos llegaban separados por apenas tres puntos, en los últimos minutos de la primera parte. Primero, Laura Pérez abrió el marcador en el minuto 38 (0-1) y, seis minutos después, filtró un pase medido a la espalda de la defensa armera que Sonya Keefe recogió y cruzó para batir a Eunate Astralaga (0-2).

En la segunda parte, el Eibar mejoró tras los cambios, pero no logró inquietar el resultado gracias a un Granada sólido y ordenado en defensa, que apenas concedió ocasiones. Con este triunfo, el cuadro nazarí suma 13 de 15 puntos posibles en el arranque del año y alcanza los 26 puntos, acercándose a los puestos europeos y alejándose del descenso. EFE

