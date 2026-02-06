Espana agencias

Zapatero, en Caracas invitado por el programa para la paz impulsado por Delcy Rodríguez

Madrid, 6 feb (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas invitado por el coordinador del 'Programa para la paz y la convivencia democrática', una comisión creada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha confirmado la oficina del exjefe del Ejecutivo.

Según explica en un comunicado, Zapatero fue invitado el pasado 30 de enero para participar en ese programa y exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo". EFE

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

