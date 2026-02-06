Espana agencias

Vox asevera que "no hay nada" con el PP y que, de seguir así, no apoyará a María Guardiola

Mérida, 6 feb (EFE).- Vox ha anunciado este viernes que, a día de hoy, no apoyará la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta extremeña, una negativa que, no obstante, podría decaer si antes del 3 de marzo ambas formaciones políticas alcanzan un acuerdo de gobernabilidad.

"No hay ningún acuerdo ahora mismo con el PP, no hay nada", ha aseverado el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, tras reunirse con el presidente de la Asamblea regional, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

En declaraciones a los medios, Fernández Calle ha insistido en que "el escollo" con el PP es "el todo". "Una Coca-Cola no vale lo mismo en un supermercado que en un concierto de los Rolling Stone", ha dicho el dirigente de Vox para "comprender" el valor los 11 votos de su Grupo Parlamentario para que haya acuerdo de Gobierno.

"Si se presenta (el plazo máximo parlamentario es el 3 de marzo) a la investidura, nosotros votaremos que no", ha incidido.

Fernández Calle ha trasladado que su Grupo Parlamentario mantiene la mano tendida para el diálogo, pero es Guardiola "quien nos tiene que llamar, pues ella necesita nuestros votos".

Aunque ha sido preguntado por los ejes centrales de sus propuestas o peticiones al PP para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad, no ha querido precisarlos y se ha remitido a la línea política de su partido en el Parlamento extremeño en los dos años y medio de la pasada legislatura.

Vox defendió en la última legislatura una rebaja fiscal, rechazó las políticas de género y de inmigración ilegal, así como las políticas agrarias de la PAC.

Al margen del contenido, Fernández Calle, presidente de su Grupo Parlamentario, ha añadido que el acuerdo, si lo hubiera, deberá respetar la proporcionalidad, en referencia a que Vox ha pasado de cinco a 11 escaños. "Es más del doble", ha remarcado.

Por otra parte, ha criticado a Guardiola -presidenta de Extremadura en funciones- por "haberle cogido el teléfono" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este jueves la llamó para interesarse por los efectos del temporal. "Nosotros no le hubiéramos cogido el teléfono", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro, ha reiterado este viernes que el próximo martes, día 10, propondrá un candidato o candidata para su investidura como presidente del Ejecutivo regional, una vez finalice la ronda de consultas, que coincide ese día con la reunión con Guardiola.

Aunque eleve una propuesta ese mismo día, el pleno de presentación del programa por parte de la persona propuesta puede celebrarse como fecha máxima el 3 de marzo.

Naharro, tras finalizar su reunión con Fernández Calle, ha instado a los grupos parlamentarios a dialogar para llegar a un acuerdo, el cual es "necesario y prioritario" por el bien de Extremadura.

"Es el momento del diálogo y de abandonar posiciones de máximos para centrarse en lo que nos une", ha agregado. EFE

