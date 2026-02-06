Espana agencias

Vivienda niega faltar al respeto a Almeida y le pide no mentir sobre Operación Campamento

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El Ministerio de Vivienda ha negado este viernes haber "faltado nunca al respeto" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respecto a la Operación Campamento, un proyecto urbanístico de más de 10.000 viviendas en el suroeste de Madrid aprobado en septiembre de 2024, sobre la que le ha exigido que "deje de mentir" a los ciudadanos.

Almeida ha solicitado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "rectifique inmediatamente" unas declaraciones "inaceptables" en las que afirmó que le "encantaría intervenir con un (artículo) 155" a la Comunidad de Madrid por no asumir sus competencias en materia de vivienda, y le reprocha una "deslealtad institucional".

El alcalde madrileño ha recordado, en una carta remitida a la ministra a la que ha tenido acceso EFE, que ha mantenido "una actitud de leal colaboración" con el Gobierno de España para impulsar la Operación Campamento y subraya que, en los últimos meses, los equipos técnicos de ambas administraciones han celebrado "numerosas reuniones" con "discreción y eficacia".

No obstante, el regidor se hace eco de la "incertidumbre" existente sobre la evolución de las obras, una preocupación que, según señala, comparten ciudadanos y medios de comunicación ante la "notable ausencia de medios materiales y personales" en la zona.

Fuentes del ministerio han rechazado que la ministra haya faltado al respeto al alcalde y han asegurado que en la carta que ella le envió hace dos días lo que hizo Rodríguez fue "transmitirle los datos de la evolución de las obras" de la Operación Campamento para que deje de mentir al respecto.

Para "despejar cualquier inquietud" sobre el desarrollo de los trabajos, le dice la ministra al alcalde en su carta, el pasado 12 de enero se firmó el acta de inicio de las obras de demolición de las estructuras, edificios y muros existentes en el terreno del suroeste de Madrid donde se han de construir las viviendas.

"Desde ese día las obras no se han interrumpido en ningún momento y se están desarrollando a un ritmo por encima del inicialmente previsto", prosigue la ministra en su carta, que invita al alcalde a visitar in situ el desarrollo de los trabajos.

Tras recordarle que es de "mutuo interés" para las dos administraciones que estas obras se ejecuten en el menor tiempo posible para incrementar la oferta de vivienda disponible en la capital, la ministra pide al Ayuntamiento "mayor colaboración y diligencia en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, cuya aprobación inicial se produjo hace más de un año en el Pleno municipal".

"En este momento seguimos pendientes de recibir algunos informes críticos imprescindibles para la adecuación final de los documentos que ya han sido presentados desde Casa 47", asegura en la misiva. EFECOM

