Viernes 6 de febrero de 2026

FÚTBOL CASO NEGREIRA

Barcelona. El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, que dirigió el club entre 2000 y 2003, declara como testigo ante la jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL COPAS REY Y REINA/SORTEOS

Las Rozas (Madrid). La Ciudad de Fútbol de las Rozas (Madrid) acoge este viernes desde las 13.00 horas los sorteos de las semifinales de tanto de la Copa del Rey (Athletic, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad) como de la Copa de la Reina (Atlético de Madrid, Badalona, Barcelona y Costa Adeje Tenerife), cuyos cuartos de final se han disputado esta semana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

. También, la mejor expresión del juego coral que desplegó el Atlético de Madrid en su pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el Betis (0-5) fue el segundo gol: intervinieron sus diez jugadores de campo sin interrupción rival, con once pases y 21 toques, a lo largo de 27 segundos.

.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Vigo. El Celta, frenado en su impulso hacia europa con una derrota y un empate en sus dos últimos partidos, y Osasuna, que en las tres últimas jornadas ha conseguido un margen importante respecto al descenso, abren este viernes en Balaídos y desde las 21.00 la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports.

(Texto) (Foto)

. Además, el Barcelona, líder del torneo liguero, ultima su preparación para el encuentro del sábado frente al Mallorca en el Camp Nou y el técnico alemán Hansi Flick comparece ante los medios informativos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

MILÁN CORTINA 2026 APERTURA

Roma. Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini protagonizan este viernes (20.00), junto a los deportistas participantes, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) milanés, la primera en la historia con dos pebeteros que serán encendidos simultáneamente en ambas ciudades. Por Tomás Frutos.

(Texto) (Foto)

.

MILÁN CORTINA 2026

Milán (Italia). Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 empiezan oficialmente este viernes, pero la competición contunúa con los torneos de dobles mixtos de curling y hockey hielo femenino, el inicio de la prueba por equipos de patinaje artístico y los entrenamientos de descenso de esquí alpino, luge (trineo) y saltos femeninos de esquí nórdico. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO EUROLIGA

Vitoria. Tras sus respectivos tropiezos del martes frente al Armani Milán y el Fenerbahce, el Kosner Baskonia y el Barça completan este viernes en el Buesa Arena de Vitoria su doble jornada europea enfrentándose en el duelo español de la jornada 27 de la Euroliga, al que ambos acuden con el objetivo de mejorar su imagen y, en el caso del conjunto catalán, sumar un triunfo que le permita regresar a los puestos de 'playoffs'.

(Texto) (Foto)

.

ATLETISMO REUNIÓN DE MADRID

Madrid. Cinco años después del histórico récord del mundo del estadounidense Grant Holloway en los 60 vallas, Madrid acoge este viernes un nuevo intento de plusmarca mundial en pista cubierta, esta vez a cargo del español Mohamed Attaoui en los 1.000 metros, en lo que se espera sea el colofón a una cita con grandes estrellas del atletismo internacional como el lanzador de peso jamaicano Rajindra Campbell, la mediofondista italiana Nadia Battocletti y la fondista española Marta García.

(Texto) (Foto)

.

ARTES MARCIALES MIXTAS ENTREVISTA

Madrid. La luchadora profesional de artes marciales mixtas (MMA) y campeona del mundo amateur en 2024, Isabel Calvo, que dejó su trabajo como biomédica tras "enamorarse" de este deporte, asegura a EFE que con la "cantidad de federados " que tiene, las MMA merecen una "federación independiente" y se muestra entusiasmada por la "carrera prometedora" de jóvenes como Merche García, de 18 años, y Alejandra Boxaides, de 16, que compiten en el Campeonato de Europa de la IMMAF en Belgrado. Por Paula Yue Alonso.

(Texto) (Foto) (vídeo)

.

FÚTBOL SALA EUROCOPA

Liubliana. España, la selección más laureada del continente, y Portugal, campeona las dos ediciones precedentes, velan armas para la final de la Eurocopa 2026 de fútbol sala, a la que han llegado tras superar a Croacia (2-1) y Francia (4-1), respectivamente, en semifinales.

(Texto)

FÚTBOL AMERICANO SUPERBOWL

San Juan. El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos.

(Texto)

-----------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

ARTES MARCIALES MIXTAS

- Entrevista con Isabel Calvo, luchadora de artes marciales mixtas, campeona del mundo Amateur en Uzbekistán en 2024 y que ha comenzado a pelear en categoría profesional, además de ser doctora 'cum laude' en Biotecnología. (FOTO) (VÍDEO)

.

ATLETISMO

- Reunión en pista cubierta de Madrid, del circuito oro de World Athletics, en la pista de Gallur. (FOTO)

.

AUTOMOVILISMO

- Madrid. Acto de presentación del e-Prix Madrid, prueba del Mundial de Fórmula E que se disputará en el circuito del Jarama el 21 de marzo (12:30. City Garage Madrid. Serrano 88).

.

BALONCESTO

- Madrid. La ACB celebra un acto de reconocimiento a Walter Szczerbiak al cumplirse el 8 de febrero 50 años del récord anotador de la historia de la liga, con 65 puntos (13.00. Espacio Zenit-The Studio. Cartagena 126). (FOTO) (VIDEO)

- Euroliga. 27ª jornada: Kosner Baskonia-Barça (20.30). (FOTO)

- Liga Endesa. 19ª jornada. Última hora de los partidos San Pablo Burgos-La Laguna Tenerife, Unicaja-MoraBanc Andorra y Río Breogán-UCAM Murcia.

- NBA: Boston Celtics-Miami Heat y Detroit Pistons-New York Knicks (01.30), Milwaukee Bucks-Indiana Pacers y Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans (02.00) y Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies y Sacramento Kings-Los Angeles Clippers (04.00).

.

BALONMANO

- Previa de la Copa de España que se disputa el fin de semana en Telde (Gran Canaria).

.

CICLISMO

- Volta a la Comunitat Valenciana (hasta 8). 3ª etapa: Orihuela-San Vicente del Raspeig (158 km).

.

FÚTBOL

- Barcelona. Joan Gaspart, que fue presidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, declara como testigo por el caso Negreira (09.30). (FOTO)

- Sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina y de la Copa del Rey Mapfre (13.00. Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas). (FOTO)

- Sorteo de los octavos, cuartos y semifinales de la Liga de Campeones Juvenil, con presencia del Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis (13.00).

- LaLiga EA Sports. 23ª jornada (FOTO): Celta-Osasuna (21.00).

. Previas de los partidos Rayo-Oviedo, Barcelona-Mallorca, Sevilla-Girona y Real Sociedad-Elche.

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. Acto de renovación del futbolista Fermín López, que amplía su contrato con el Barcelona hasta el año 2031. (14.00) (FOTO) (VIDEO)

- LaLiga Hypermotion. 25ª jornada: Leganés-Granada (20.30).

. Previas de los partidos Andorra-Real Sociedad B, Las Palmas-Burgos, Zaragoza-Eibar y Cádiz-Almería.

- Inglaterra (jornada 25): Leeds-Nottingham Forest (21:00).

.

FÚTBOL AMERICANO

- Informaciones previas del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

. San Juan. El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera.

.

FÚTBOL SALA

- Eurocopa masculina de Lituania, Letonia y Eslovenia. Previa de la final Portugal-España.

.

GOLF

- LIV Golf 2026. Primer torneo, en Riad (hasta 7).

- DP World Tour. Masters de Catar, en Doha (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Phoenix, en el TPC de Scottsdale, Arizona (EE.UU.) (hasta 8).

.

HOCKEY

- Previa de los partidos de hockey que las selecciones españolas masculina y femenina jugarán el sábado en Valencia en la Pro League.

.

OLIMPISMO

- Empiezan oficialmente los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Ceremonia de apertura, en el estadio de San Siro, en Milán (20.00). (FOTO)

. Además, previa de la competición de esquí alpino, partidos de dobles mixtos de curling y hockey hielo femenino, empieza la prueba por equipos de patinaje artístico y entrenamientos de descenso, luge y saltos femeninos.

.

TENIS

- Torneo ATP 250 de Montpellier (Francia) (hasta 8).

- Torneos WTA de Abu Dabi, Cluj Napoca (Rumanía) y Ostrava (Rep. Checa) (hasta 8).

- Copa Davis. Acaba la eliminatoria de primera ronda: Noruega-Gran Bretaña (en Bekkestua).

- Copa Davis. Primera ronda (y 7). Chile-Serbia (en Santiago de Chile), Alemania-Perú (en Dusseldorf), Croacia-Dinamarca (en Varaždin) y Japón-Austria (en Tokio).

