Vecinos de Benaoján (Málaga), evacuados anoche por la UME por riesgo en sus viviendas

Málaga, 6 feb (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) junto con la Guardia Civil y efectivos del servicios de Emergencias 112 han evacuado esta noche a vecinos de la localidad malagueña de Benaoján por riesgo de desprendimientos en sus viviendas.

Los distintos efectivos también han realizado misiones de achique en un municipio afectado por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo.

La UME llegó el miércoles a Ronda (Málaga) y está actuando con apoyo de maquinaria para reabrir los accesos de vecinos aislados e incomunicados en zonas rurales de la Serranía de Ronda.

En el despliegue de ayuda participan 500 personas de la Unidad Militar y ya desde este jueves por la tarde comenzaron los desalojos en Benaoján por un desprendimiento de una ladera, sin que consten daños personales. EFE