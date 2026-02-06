Urbanitae captó un 30 % más en 2025 y superó los 3.000 millones de activos bajo gestión

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La plataforma española de inversión inmobiliaria Urbanitae superó los 280 millones de euros transaccionados en 2025, casi un 30 % más que un año antes, y rebasó los 3.000 millones de euros de activos bajo gestión.

Desde el inicio de su actividad, Urbanitae ha financiado más de 8.100 viviendas en España y Portugal, según ha señalado en un comunicado, en el que subraya su voluntad de expansión, tanto en términos de actividad con la creación de nuevas líneas de negocio, como geográfica con la llegada a nuevos mercados.

Con la línea de negocio de Urbanitae basada en la financiación participativa y la coinversión, la compañía ayudó a levantar financiación para cerca de 3.400 viviendas.

Asimismo, la compañía ha indicado que sus proyectos reportaron retornos a los inversores a lo largo de 2025 con los que superó los 100 millones de euros devueltos en el ejercicio.

Hasta la fecha, la compañía ha devuelto a sus inversores 180 millones de euros, con una rentabilidad media desde el inicio de operaciones superior al 12 %, según ha afirmado este viernes.

Respecto a su línea de negocio Direct Investments, consistente en un modelo de asesoramiento para la adquisición directa de activos inmobiliarios, la compañía alcanzó más de 18 millones de euros de inversión captada.

Además, en septiembre, Urbanitae anunció la creación del área de Transacciones, destinada a impulsar la coinversión en segmentos más allá del residencial tradicional como el 'flex living', hotelero o alojamiento para estudiantes.

Entre los retos de 2026, la firma -que ha recibido la autorización de la CNMV para crear una gestora de fondos propia- se ha marcado como objetivo proyectos de calidad en el sector no residencial y continuar con la expansión internacional de la compañía.

El pasado año completó su desembarco en Italia, que se suma a su actividad en España, en Portugal y en Francia.

Fundada en 2017, Urbanitae cuenta 2.770 millones de euros de activos bajo gestión en el sector residencial y 250 millones en el no residencial. EFECOM