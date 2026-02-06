Espana agencias

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

San Sebastián, 6 feb (EFE).- Un ejemplar juvenil de foca gris ha aparecido este viernes en la playa de la Concha de San Sebastián, desde donde se espera que vuelva al agua tras su descanso en la arena.

La foca dio sus primeras señales en la noche de este jueves cuando nadaba en aguas de la bahía donostiarra, aunque ha empezado a llamar la atención de quienes se encontraban en la playa y en el paseo marítimo cuando se la ha visto acostada en la arena.

Tras su aparición, se ha seguido el protocolo de ocasiones anteriores cuando aparece un animal varado, por lo que operarios del servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa han grabado imágenes de la foca y las han enviado a la Estación Marina de Plentzia (PIE) de la Universidad del País Vasco (EHU), cuyos expertos han confirmado que el joven ejemplar está en buen estado y que regresará al mar por sus propios medios.

No obstante, se mantiene el seguimiento del animal por si se produjese alguna incidencia, han indicado a EFE fuentes de este servicio.

También han solicitado la colaboración de la Guardia Municipal para que evitar que los curiosos se acerquen al joven ejemplar y puedan "incordiarlo o agobiarlo", o que este les pueda morder.

Denis Benito, investigador de la PIE y coordinador de la red de varamientos de Euskadi Sareus, gestionada por la estación de Plentzia, ha explicado a EFE que en esta época estas focas suelen venir más al sur desde Francia y el Reino Unido.

Para descansar de los temporales, se acercan a la costa. En este caso, el animal está siguiendo "una rutina normal" y "no parece que haya que preocuparse".

Ha recordado que los guardas forales de Medio Ambiente están alerta por si la joven foca, que luce manchas blancas por no haber llegado aún a la etapa adulta, no pudiera regresar al agua por su cuenta. EFE

