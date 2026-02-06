Un ‘cadi’ en la muñeca

Paula Yue

Madrid, 6 feb (EFE).- El golf se suma a la revolución de los relojes inteligentes. Dispositivos capaces de mapear campos, calcular distancias, analizar el swing o sugerir el palo adecuado están ganando terreno entre jugadores amateurs y principiantes. Las marcas ven una oportunidad de crecimiento negocio, con modelos que van del lujo al mercado masivo y aplicaciones que transforman la muñeca en un cadi digital.

La casa suiza Tag Heuer, históricamente vinculada a la relojería de lujo, ha desarrollado modelos como el Connected Calibre E5 Gold Edition (2.550 euros), un modelo que nace “consecuencia de la propia evolución de la marca”, según explican en sus comunicados de prensa.

Garmin, de origen estadounidense, también ha apostado con fuerza por el golf. “Es un deporte muy específico y no todo el mundo lo practica, pero aun así está ganando relevancia”, explica Luis Visús, responsable de producto de la filial en España y Portugal, a EFE.

La compañía ha construido un ecosistema de productos que va desde simuladores hasta telémetros láser. Dentro de su catálogo, la gama Approach destaca entre los relojes diseñados para este deporte, con precios que oscilan entre los 350 y los 1.100 euros,

“Más enfocados al mass market [mercado general o masivo]”, afirma Visús. Aunque también ofrecen modelos más exclusivos, con materiales ‘premium’ como el titanio.

Ambas marcas complementan sus dispositivos con aplicaciones móviles que permiten registrar recorridos y acceder a mapas elaborados por equipos especializados en cartografiar campos de golf de todo el mundo.

En el club de golf de Negralejo (Rivas-Vaciamadrid), Nacho Caro, Alejandro Morillas y Alejandro Falagán ofrecen distintas perspectivas en declaraciones a EFE sobre el uso de estos relojes.

Caro, de 35 años y 20 de hándicap, usa un reloj digital y considera que estos dispositivos son “mega útiles”. Siempre lo lleva con “el mapa cargado”.

Para Falagán, de 27 años, y que lleva jugando tres años al golf, los relojes para jugar al golf los considera útiles, porque es un deporte donde se necesita saber la ubicación, “conocer los obstáculos del campo o el hoyo”. Así, tener esta imagen visual ayuda, aunque la ve más útil para “jugadores amateur” sin cadi o para los jugadores que lleven más años y vayan “a un campo nuevo”.

Por su parte, Morillas, de 31 años, lleva alrededor de dos años jugando y cuando empezó sí tuvo la oportunidad de tener un reloj que le daba la “posibilidad” de “descargarse” los “campos de golf, ver los hoyos, distancia”. Responde que “sin duda ayuda”.

Aunque coinciden en que todavía no son habituales en los campos, los tres jugadores señalan que, entre amateurs y principiantes, estos relojes pueden convertirse en un buen aliado. EFE