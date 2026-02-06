Espana agencias

¿Tú cómo ligas?, replica el dos del PP madrileño a un periodista sobre el alcalde Móstoles

Madrid, 6 feb (EFE).- El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha contestado "¿tú cómo ligas?" a un periodista que le ha preguntado si, en una reunión con la exedil de Móstoles que denunció un presunto acoso sexual y laboral del alcalde, Manuel Bautista, usó la expresión "tirar los tejos" para referirse a la actitud del regidor hacia la denunciante.

El intercambio de expresiones se ha producido en una rueda de prensa en la sede del PP de Madrid en la que Serrano ha abordado este caso, dado a conocer por 'El País' el miércoles por la noche.

En este y otros medios han aparecido fragmentos de una reunión que Serrano y la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, mantuvieron con la denunciante el 11 de marzo de 2024.

Según el propio Serrano, se dirigió a la exconcejal diciéndole: "En resumen, lo que me estás contando es que, fruto de una relación personal, profesional, política, uno te tira los tejos, tú le das calabazas y, a partir de ahí, cambia la relación. ¿Es eso de lo que estamos hablando, o de algo más?".

Un periodista le ha preguntado por las implicaciones que tiene el uso de la expresión "tirar los tejos" por parte de un superior a su subordinada, a lo que Serrano ha replicado: "¿Tú cómo ligas?".

Serrano no ha descartado emprender acciones legales contra la exconcejala "si se demuestra" que grabó conversaciones privadas sin autorización, aunque ha añadido que "ojalá salga entera esa grabación, sin cortes ni manipulaciones", lo cual "desmontaría parte del relato de algunos".

'El País' publicó el miércoles por la noche que la exedil denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas" y, cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral" que siguió hasta que dejó el acta, en octubre de 2024.

La misma información señalaba que el PP no amparó a la exconcejala y supuestamente encubrió el caso, extremo que Serrano ha negado, subrayando que la denuncia, trasladada por primera vez en febrero de 2024, se tramitó por los cauces internos correspondientes y acabó siendo archivada por el Comité Nacional de Derechos y Garantías en abril de 2025. EFE

