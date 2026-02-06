Espana agencias

Transferencia de conocimiento y capacidad formativa, ejes para el despliegue del hidrógeno

Huelva, 6 feb (EFECOM).- La transferencia de conocimiento a la industria y la capacidad del sistema formativo para aportar talento “a tiempo y escala” son dos de los ejes principales para el despliegue del hidrógeno verde, según se ha destacada en la última sesión del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, clausurado este viernes en Huelva.

En el panel 'Universidad de Huelva y tecnologías H₂', José Manuel Andújar, director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) de la Universidad de Huelva, y Francisca Segura Manzano, catedrática de la Universidad de Huelva e investigadora del CITES, han defendido que la investigación aplicada y la innovación deben convertirse en ventaja competitiva mediante proyectos demostradores, transferencia tecnológica y formación de perfiles especializados.

Se han repasado aplicaciones del H₂ en sectores estratégicos —soluciones híbridas para eficiencia y descarbonización, movilidad y logística, y ámbitos difíciles de electrificar como transporte pesado, marítimo o aviación—, junto a retos clave: fiabilidad y reducción de costes, digitalización y mantenimiento predictivo, nuevos materiales y una gestión de propiedad intelectual orientada al mercado.

Por otro lado, la mesa 'Formación H2V–Andalucía' ha reunido a Florentino Santos Porras, secretario general de Formación Profesional de la Junta de Andalucía; María Victoria Martín-Lomeña Guerrero, secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía; y José Javier Alonso Membrives, secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía.

En este debate se ha incidido en la necesidad de anticipar la demanda de perfiles y coordinar administraciones y empresas para evitar cuellos de botella de talento, con medidas como refuerzo de la FP Dual, flexibilidad curricular y proyectos singulares orientados a contratación, además de impulsar la incorporación de mujeres al sector como objetivo transversal.

En el de 'Perspectivas laborales en hidrógeno', Francisco Tercero, responsable de Talento, Aprendizaje e Innovación en Moeve, ha abordado el hidrógeno verde desde la óptica del capital humano, insistiendo en la planificación anticipada de cualificaciones para acompasar el ritmo de los proyectos.

Ha destacado el peso de los perfiles técnicos y de la Formación Profesional, la ampliación de la base de talento (jóvenes, profesionales con experiencia y mujeres) y herramientas de capacitación ágil como las microcredenciales.

El mercado laboral ha centrado el último de los debates, protagonizado por Rosario Martín López, subdirectora general de Planificación y Gestión de la Formación de la Comunidad de Madrid; Jesús Manuel Rodríguez Buján, subdirector xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional de la Xunta de Galicia; Silvia Subirats, directora del Centro Integrado de Formación Profesional Comte de Rius (Tarragona); y Adela de Mora Muñoz, tercera teniente de alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de Huelva.

La mesa ha analizado el desajuste entre la demanda empresarial y la disponibilidad de profesionales, compartiendo experiencias para adaptar la oferta formativa, atraer alumnado y potenciar el aprendizaje práctico con equipamiento y colaboración empresarial, destacando el papel de los territorios industriales para convertir inversión en empleo cualificado. EFECOM

