Toyota reorganiza su cúpula y nombra nuevo presidente a Kenta Kon

Tokio, 6 feb (EFECOM).- Toyota Motor anunció este viernes una reorganización de su cúpula directiva que incluye el nombramiento como presidente y director general a Kenta Kon, actual jefe de operaciones, en sustitución de Koji Sato, que pasará al cargo de vicepresidente y el recién creado puesto de director de industria.

El cambio de roles "busca agilizar la toma de decisiones de gestión ante los cambios en el entorno interno y externo", indicó la compañía coincidiendo con la publicación de sus resultados financieros para los primeros nueve meses de su ejercicio, de abril a diciembre.

Así, Kon se centrará en la gestión interna de Toyota y Sato pasará a ocuparse de "la industria en general", además de presidir la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón (JAMA).

Kon se licenció en Economía en la Universidad japonesa de Tohoku en 1991, y ese mismo año se incorporó a Toyota.

Koji Sato, de 53 años, es licenciado en ingeniería mecánica por la Universidad de Waseda y se unió a las filas de Toyota Motor en 1992, el mismo año en el que se graduó. Fue nombrado presidente y director general en 2023, en sustitución de Akio Toyoda.

El nombramiento de Kon entrará en vigor el próximo 1 de abril, dijo Toyota.

El fabricante japonés de vehículos vendió más de 11,32 millones de vehículos en 2025, reveló la semana pasada, un nuevo récord de ventas que lo consolida como líder del sector por sexto año consecutivo.

En total, el grupo empresarial, que incluye también a los fabricantes Daihatsu Motor y Hino Motors, registró 11.322.575 unidades vendidas en todo el año pasado, un 4,6 % más que el año anterior y un nuevo récord anual. EFECOM

