Talgo convoca una nueva junta extraordinaria para ratificar el nombramiento de consejeros

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Talgo ha convocado una nueva junta extraordinaria general de accionistas para el próximo 12 de marzo, tras la celebrada esta semana, para ratificar el nombramiento de dos nuevos consejeros, tomar conocimiento de la dimisión de otros dos y aprobar la modificación de algunos artículos del reglamento del consejo de administración.

Tras la junta extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 3 de febrero, en la que se aprobó el nombramiento del presidente de la siderúrgica Sidenor, José Antonio Jainaga, como nuevo presidente de Talgo, el órgano de gobierno aprobó al día siguiente el nombramiento como nuevos consejeros independientes de Tomás Olano y de Lorea Aristizabal, que se votará en marzo.

Estos dos nuevos consejeros sustituyen a Marisa Poncela y el expresidente Carlos de Palacio Oriol y, en la junta de marzo -que se celebrará al igual que la de esta semana en Vitoria, tras el traslado de la sede de Talgo a Álava-, se votará la toma de conocimiento de su dimisión.

Otros puntos del orden del día son la modificación del reglamento del consejo de administración relativa a la edad a la que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del órgano de gobierno y formalizar la correspondiente dimisión, quedando fijada en 76 años, en sustitución de los 73 años anteriormente establecida.

También se votará otra modificación relativa a la salvedad para la puesta a disposición del cargo de consejero a la edad de los 76 años, siempre que el número de consejeros de edad igual o superior a ésta sea menor a un quinto de los miembros en los que esté fijado el número de consejeros.

El nuevo consejo de Talgo, que ha rebajado de diez a ocho sus integrantes, lo forman Maite Echarri, Juan Antonio Sánchez Corchero, Antonio Oporto, Arantza Estefanía, Ricardo Chocarro, Lorea Aristizabal y Tomás Olano, además de Jainaga como presidente.

Así, Talgo ha reorganizado su consejo de administración tras el cambio accionarial que se ha producido con la entrada en su capital de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 7,8 %, y el consorcio vasco encabezado por Jainaga y acompañado por BBK, Vital y Finkatuz, con un 27,4 %.

El resto de accionistas son: Pegaso, con un 9,3 %; Torrblas (de la familia Torrente Blasco), con un 5 %, y Torreal (Juan Abelló), con un 3,2 %, además de 0,7 % en autocartera, mientras que el resto cotiza en el mercado bursátil. EFECOM

