Sudáfrica alcanza un acuerdo para la exportación de productos libres de aranceles a China

Nairobi, 6 feb (EFECOM).- Los gobiernos de Sudáfrica y China firmaron este viernes un "trascendental acuerdo" que permitirá a los productos sudafricanos tener un acceso libre de aranceles al mercado chino, en el marco de la novena Comisión Económica y Comercial Conjunta entre ambos países celebrada en Pekín.

"Este trascendental acuerdo será seguido de la negociación y conclusión de un Acuerdo de Cosecha Temprana para finales de marzo de 2026, que hará que China otorgue acceso libre de aranceles a los productos sudafricanos exportados y fomentar la inversión china en Sudáfrica", reza un comunicado publicado por el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica en su cuenta de la red social X.

El documento fue rubricado por el ministro de Comercio e Industria sudafricano, Parks Tau, y su homólogo chino, Wang Wentao, y aborda diferentes cuestiones en materia de cooperación comercial, de inversiones, de cooperación energética y a nivel multilateral.

Tau afirmó que el acuerdo supondrá nuevas oportunidades para sectores como la minería, la agricultura, la energía renovable y la tecnología, y que se traducirá en "resultados beneficiosos" para ambos países.

"Creo que es un momento emocionante, porque el compromiso adquirido por China es garantizar que podamos acceder al mercado chino como África. Esta oferta se ha extendido a todo el continente africano", añadió Tau tras la firma.

Dicho compromiso llega por un "aumento significativo y constante" de las inversiones chinas en Sudáfrica, así como por el "creciente interés" de las empresas sudafricanas en el mercado del país asiático

"Las empresas automotrices chinas están invirtiendo en la economía sudafricana y creando oportunidades de empleo muy necesarias. Esperamos atraer aún más inversión china a Sudáfrica y también introducir numerosos productos sudafricanos en el mercado chino", incidió Tau.

Por su parte, China enviará equipo comercial al país africano, al que invitó a participar en la Exhibición Nacional y la Exhibición Comercial de la IX Exposición Internacional de Importaciones de China, que se realizará en la ciudad de Shanghái en noviembre de 2026.

Del mismo modo, Pekín invitó a Pretoria a un evento de inversión en acero para promover oportunidades de inversión en la industria siderúrgica. EFECOM

