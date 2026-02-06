South, filial de 'handling' de IAG, movió en 2025 más de 104 millones de viajeros

Madrid, 6 feb (EFECOM).- South, la filial de servicios en tierra ('handling') del grupo IAG -al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level-, movió el año pasado 104,6 millones de pasajeros en 712.000 operaciones de llegada y salida en España.

Fuentes de la compañía, que cerró en 2025 su primer ejercicio completo tras su constitución en 2024, han explicado a EFE que el año pasado gestionaron 53,6 millones de equipajes en los 38 aeropuertos e la red en España en los que trabaja.

La empresa, que no publica datos de resultados, destaca sus cifras en aeropuertos de tamaño medio, entre los que Vigo superó por primera vez el millón de pasajeros y Jerez de la Frontera los 800.000.

El aeropuerto de Badajoz rebasó los 100.000 pasajeros; Santander, los 500.000, al tiempo que Zaragoza registra uno de los mayores incrementos de actividad.

Para el consejero delegado de South, Miguel Ángel Gimeno, el año pasado la compañía demostró su capacidad para operar a gran escala en toda España con un "modelo sólido y consistente", que le permitirá seguir creciendo de forma sostenible y con altos estándares de calidad.

En 2025, South avanzó en la electrificación de su flota de equipos de tierra, en la implantación progresiva del uso de combustible HVO 100 (biocombustible a partir de aceites vegetales) en todos los aeropuertos peninsulares que opera y en la obtención de certificaciones vinculadas a la gestión ambiental.

South, propiedad 100 % de IAG, presta servicio en tierra con asistencia en rampa (facturación y gestión de equipajes y traslado de los pasajeros a los aviones, entre otros) y pasaje (atención en mostradores) para Iberia, Iberia Express, Vueling y Level y asistencia en pasaje para el resto de las compañías del consorcio, British Airways, Air Nostrum y Aer Lingus, además de atender a terceras compañías.

Opera en 38 aeropuertos, con servicios a terceros ajenos al grupo en los 30 en los que lo presta Iberia tras ganar el concurso resuelto por Aena en septiembre de 2023.

Los ocho restantes son aquellos en los que Iberia perdió aquel concurso, entre ellos todos los grandes, salvo Madrid (Bilbao, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Ibiza, Barcelona, Las Palmas y Tenerife Sur) y en ellos South hace 'autohandling' para todo IAG.

En Madrid presta el servicio de rampa a todas las aerolíneas que operan desde la T4 de Barajas, entre ellas, además de las del grupo IAG, American Airlines, Avianca, Emirates, Etihad, Latam y Qatar Airlines.

La plantilla se concentra principalmente en los 'hub' (centro de conexiones aéreas) de Madrid, con más de 3.500 personas, y de Barcelona, con más de 1.500, donde tiene su base Vueling.

El origen de la compañía es un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en el sector (UGT y CCOO) después de que Iberia perdiera aquel concurso de Aena, y en ella se integran todos los trabajadores de la antigua Iberia Airport Services.EFECOM