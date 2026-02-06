Espana agencias

Sordo (CCOO), sobre la huelga de trenes: Apuraremos hasta el último momento la negociación

Logroño, 6 feb (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este viernes en Logroño que este sindicato, que es uno de los mayoritarios en el ferrocarril, junto a UGT y el de maquinistas Semaf, van a "apurar hasta el último momento la negociación" con el Ministerio de Transportes, en relación con la huelga convocada del 9 al 11 próximos.

En declaraciones a los periodistas, ha añadido que desconoce los términos de la tercera reunión entre las partes celebrada este viernes, aunque ha recalcado que tiene constancia de que la convocatoria se mantiene.

El Gobierno, ha añadido, "ya no se puede refugiar en lo que hizo el PP, que es verdad que recortó notablemente el gasto" en infraestructuras ferroviarias, sino que "lleva ya siete años y tiene que poner encima de la mesa los planteamientos que le estamos haciendo los sindicatos".

Hacen falta que se adopten "medidas estratégicas y contundentes para mejorar todavía más las infraestructuras ferroviarias" y para trasladar también "una imagen y una sensación de seguridad en el sistema ferroviario a la población de nuestro país", ha recalcado.

Además, ha dicho que se precisa "reforzar las plantillas y las estructuras destinadas a un correcto funcionamiento del sistema ferroviario".

España, ha subrayado, "ha presumido mucho de ser el segundo país del mundo con más líneas de trenes y de línea ferroviaria de alta velocidad y esto es objetivamente así".

"Pero hay que tener en cuenta que el tráfico ferroviario se ha multiplicado en los últimos años", además de que han entrado más operadores en el sector y "esto exige redoblar los esfuerzos de inversión que hace 10 años se dejaron de hacer, por ejemplo, con las políticas de austeridad", ha asegurado. EFECOM

