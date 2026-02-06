Espana agencias

Société Générale logró un beneficio récord de 6.002 millones de euros en 2025, un 43% más

Guardar

París, 6 feb (EFECOM).- Société Générale cerró 2025 con un beneficio récord de 6.002 millones de euros, un incremento del 42,9 % respecto a 2024, que se tradujo en particular en un alza de la rentabilidad, y que va a llevar al banco francés a distribuir el 50 % del resultado neto entre sus accionistas.

La rentabilidad sobre capitales (ROTE) subió seis décimas al 10,2 %, anunció este viernes en un comunicado Société Générale, que destacó que este porcentaje supera el objetivo del 9 % que se había fijado.

El resultado de explotación subió un 24,4 %, hasta 8.439 millones de euros, y los ingresos un 1,7 %, hasta una cifra récord de 27.254 millones.

A finales de 2025, el nivel de solvencia de la entidad, medida en con el ratio CET1, era del 13,5 %, es decir unos 320 puntos básicos por encima de la exigencia normativa.

El consejo de administración tiene intención de distribuir 2.679 millones de euros a sus accionistas, de los cuales 1.217 millones irán en forma de dividendos y los otros 1.462 millones en forma de compra de acciones, una operación que se lanzará a partir del próximo día 9.

Para 2026, Société Générale espera aumentar sus ingresos en más del 2 % y reducir sus costos en torno al 3 %. En cuanto a la rentabilidad (ROTE), espera que sea superior al 10 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas de Cádiz más afectadas por la borrasca

Infobae

Fiscalía pide 6 años de prisión por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social

Infobae

El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 3 millones al Chelsea por Ngumoha

Infobae

Tomàs Guarino podrá ejecutar su programa corto de los 'Minions' en los Juegos

Infobae

Ademar arranca ante Cangas una segunda vuelta para reengancharse a Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP archivó la denuncia

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager