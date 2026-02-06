Société Générale logró un beneficio récord de 6.002 millones de euros en 2025, un 43% más

París, 6 feb (EFECOM).- Société Générale cerró 2025 con un beneficio récord de 6.002 millones de euros, un incremento del 42,9 % respecto a 2024, que se tradujo en particular en un alza de la rentabilidad, y que va a llevar al banco francés a distribuir el 50 % del resultado neto entre sus accionistas.

La rentabilidad sobre capitales (ROTE) subió seis décimas al 10,2 %, anunció este viernes en un comunicado Société Générale, que destacó que este porcentaje supera el objetivo del 9 % que se había fijado.

El resultado de explotación subió un 24,4 %, hasta 8.439 millones de euros, y los ingresos un 1,7 %, hasta una cifra récord de 27.254 millones.

A finales de 2025, el nivel de solvencia de la entidad, medida en con el ratio CET1, era del 13,5 %, es decir unos 320 puntos básicos por encima de la exigencia normativa.

El consejo de administración tiene intención de distribuir 2.679 millones de euros a sus accionistas, de los cuales 1.217 millones irán en forma de dividendos y los otros 1.462 millones en forma de compra de acciones, una operación que se lanzará a partir del próximo día 9.

Para 2026, Société Générale espera aumentar sus ingresos en más del 2 % y reducir sus costos en torno al 3 %. En cuanto a la rentabilidad (ROTE), espera que sea superior al 10 %. EFECOM