Seis partidos de sanción a un utillero por un comentario homófobo a un árbitro

Londres, 6 feb (EFE).- Un utillero del Reading, equipo que milita en la League One (Tercera división), ha recibido una suspensión de seis partidos por hacer un comentario homófobo a un árbitro durante un partido.

Este individuo, durante la disputa de un encuentro contra el Huddersfield Town en la League One, dijo al árbitro Matt Corlett: "Debería estar en la National League (Quinta división). Ha chupado pollas para llegar hasta aquí". Esta frase fue escuchada por el cuarto árbitro, que informó del incidente a las autoridades.

El utillero del Reading, de nombre Richard Bone, confesó haberlo dicho, admitió la acusación por parte de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y, además de los seis partidos de sanción, tendrá que pagar una multa de 200 libras (240 euros) y completar una curso educativo.

Matt Corlett ha dirigido tres partidos de League One esta temporada, además de dos de League Two y debutó en el Championship en diciembre. EFE