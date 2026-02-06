Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas de Cádiz más afectadas por la borrasca

Madrid, 6 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a desplazar esta mañana a Cádiz y sobrevolará en helicóptero las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo para poder conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal.

Fuentes de Moncloa han explicado también que Sánchez prevé visitar a mediodía el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio gaditano de San Roque.

Tras interesarse por la situación y recabar información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras, el presidente hará unas declaraciones a los medios en el ayuntamiento de la localidad.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas.

Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo. EFE