Espana agencias

Sánchez reprocha a Feijóo y Ayuso "apoyar al acosador" y no a la "víctima" que denunció al alcalde de Móstoles

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hayan apoyado al "acosador" en lugar de a la víctima que ha denunciado acoso laboral y sexual por parte del alcalde 'popular' de Móstoles.

En el mitin de cierre de campaña de las elecciones en Aragón de este domingo 8 de febrero, en Zaragoza, el secretario general del PSOE ha criticado al PP por invitar a su acto de cierre de campaña a Vito Quiles "que se dedica a perseguir a periodistas" y a un grupo de música que "reivindica el golpe de estado del 36".

En este sentido, ha querido subrayar la cercanía que a su juicio hay entre las formaciones de Feijóo y Santiago Abascal, señalando que "el próximo domingo los votos del PP irán a la ultraderecha" y la única candidata capaz de frenarlos es la socialista Pilar Alegría.

Así, se ha dirigido a los votantes, especialmente a los indecisos que todavía no tienen decidida la papeleta que elegirán y les ha pedido el voto para el PSOE. "Si queréis más derechos y menos derechas, este es vuestro partido", ha manifestado.

EL PP NACIONAL NO INVESTIGÓ EL CASO

Sánchez considera que Feijóo, Ayuso y el alcalde de Móstoles mintieron al decir que este es un caso "fabricado" y les reprocha que dijeran que era un caso "de acoso laboral y no de acoso sexual". "Como si no fuera suficiente", ha lamentado.

A su juicio ha quedado demostrado que el PP nacional "no abrió ningún tipo de investigación" sino que "amparó lo que le decía el PPde Madrid", es decir "estar con el acosador y no con la víctima de ese acoso", ha incidido.

Por tanto, reprocha el "cinismo" del PP que "pretende dar lecciones sobre igualdad de género" tras los casos de acoso que aparecieron en el PSOE en los últimos meses. A este respecto ha defendido que los socialistas actuaron con contundencia.

DICE QUE FEIJÓO "METE LA PATA"

Por otro lado, Sánchez ha cargado contra Feijóo, le ha recordado varios lapsus que ha tenido en el pasado y se ha reído del error que cometió en un acto durante la campaña en Aragón al pronunciar el nombre de una empresa que visitó.

"Pero imaginaos, ahí los trabajadores todos sentados, el equipo de campaña y él ahí diciendo en lugar de Fribín, Brifín... ocho veces", ha resaltado Sánchez. "Y claro la gente que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara, el que no fue presidente porque no quiso, no mete más la pata porque no puede", ha lanzado a renglón seguido.

CONTINÚA EL CHOQUE CON LOS "AMOS DEL ALGORITMO"

Además, Sánchez ha vuelto a enviar un mensaje a los "tecnooligarcas" magnates de las compañías tecnológicas y les lanzado una exigencia: "Que quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros hijos", ha afirmado.

Después de sus choques recientes con los propietarios de X, Elon Musk y de Telegram, Pavel Durov, ha señalado que estos "amos del algoritmo" tienen mucho dinero y poder "pero no tienen el poder del voto".

A su juicio, quieren controlar los móviles para saber qué lee la gente para después controlar lo que vota y considera que está cargado de razones después de la respuesta que han dado a la propuesta del Gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. De este modo, ha dejado claro que tiene intención de seguir adelante con esta medida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos apela al apoyo de los "desencantados" con el PSOE y se reivindica como la izquierda valiente ante PP y Vox

Podemos apela al apoyo de

Rubi: "Ganar significa derrumbar una puerta importante"

Infobae

Sarabia: “Tengo confianza en que el equipo va a volver a crecer”

Infobae

Posponen las declaraciones de los investigados y testigos del caso del palacete de Getxo previstas para el día 25

Infobae

El bitcóin rebota un 10 % tras desplomarse la víspera a mínimos de noviembre de 2024

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero confía en la transición

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

ECONOMÍA

La Unión Europea anuncia un

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey