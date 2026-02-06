Rafael Louzán: “Es un momento muy importante y hay que disfrutarlo”

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ya se encuentra en Liubliana (Eslovenia) para acompañar y animar a la selección española de fútbol sala, que este sábado disputará la final de la Eurocopa ante Portugal a partir de las 19.30 horas.

A su llegada a la capital eslovena, el máximo dirigente del fútbol español quiso estar cerca del equipo y mantuvo un breve encuentro con los jugadores y el cuerpo técnico, a quienes trasladó su reconocimiento por el excelente campeonato desarrollado.

“La moral está muy alta. Estamos muy orgullosos por lo que se ha hecho y ahora falta rematarlo. Es un momento muy importante para todos y hay que disfrutarlo”, señaló Louzán, quien destacó el trabajo y la ambición del grupo dirigido por Jesús Velasco a lo largo del torneo, según destacó a los medios oficiales de la RFEF.

El presidente subrayó también el valor de alcanzar una nueva final continental y la dificultad del reto que espera ante el combinado portugués.

Tal y como se comprometió en el acto de despedida de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Louzán presenciará en directo el encuentro que decidirá el campeón de Europa. La final contará además con la presencia del presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, al frente de la representación institucional.

España afronta su décima final en un Campeonato de Europa de las trece ediciones disputadas hasta la fecha, tras completar un recorrido impecable. Los españoles lograron el pleno de victorias en la fase de grupos frente a Eslovenia (1-4), Bielorrusia (0-2) y Bélgica (10-3), antes de eliminar con autoridad a Italia en cuartos de final (4-0) y a Croacia en semifinales (2-1). EFE

jmd/cmm